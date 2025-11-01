OM : Les probables titulaires face l’AJ Auxerre !

L’OM se déplace à Auxerre pour affronter l’AJ Auxerre actuel avant dernier de Ligue 1. Voici le onze que devrait proposer Roberto De Zerbi pour ce match à l’extérieur…

Ce match face à Auxerre compte pour la 11e journée de la saison 2025/2026 de Ligue 1. L’OM, qui doit s’imposer, devrait être encore privé de Kondogbia toujours blessé. Medina et Gouiri sont forfaits pour cette rencontre. De Zerbi a fait le point en conférence de presse ce vendredi, Balerdi et Weah sont aussi forfaits, pire Hamed Traoré ne va pas revenir tout de suite… Par contre, il s’est montré rassurant pour Nadir.

🗣️ Mauvaise nouvelle pour Hamed Traoré !#DeZerbi : “Traoré ? C’est encore trop tôt et les choses ne vont pas bien pour Hamed Traoré. Il n’est pas sur la voie de la guérison.” #OM #AJAOM pic.twitter.com/TrUu5x6ZZU — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 31, 2025

Des changements ?

De Zerbi va devoir faire avec un effectif plus réduit, et des joueurs fatigués à l’image d’Aguerd ou Emerson. Si Aguerd et Emerson sont laissé sur le banc, Pavard et EganRiley pourrait composer la défense centrale accompagnés par Murillo et Garcia. Au milieu, Nadir pourrait faire son retour, Quid du jeune Bakola si Hojbjerg est laissé sur le banc ? En attaque, pas beaucoup de choix : Greenwood et Paixao pourraient être accompagnés par Vaz.

Le onze probable de l’OM en 4-2-3-1

Rulli

Murillo, Pavard, Egan-Riley, Garcia

O’Riley Vermeeren (ou Bakola)

Nadir

Greenwood, Vaz, Paixao

