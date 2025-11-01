Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / OM : Les probables titulaires face l’AJ Auxerre !
OM Actualités

OM : Les probables titulaires face l’AJ Auxerre !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

L’OM se déplace à Auxerre pour affronter l’AJ Auxerre actuel avant dernier de Ligue 1. Voici le onze que devrait proposer Roberto De Zerbi pour ce match à l’extérieur…

 

Ce match face à Auxerre compte pour la 11e journée de la saison 2025/2026 de Ligue 1. L’OM, qui doit s’imposer, devrait être encore privé de Kondogbia toujours blessé. Medina et Gouiri sont forfaits pour cette rencontre. De Zerbi a fait le point en conférence de presse ce vendredi, Balerdi et Weah sont aussi forfaits, pire Hamed Traoré ne va pas revenir tout de suite… Par contre, il s’est montré rassurant pour Nadir.

 

 

 

A lire aussi : OM : Blessés, attaque… la conf de De Zerbi résumée en 5 points !

 

Des changements ?

 

De Zerbi va devoir faire avec un effectif plus réduit, et des joueurs fatigués à l’image d’Aguerd ou Emerson. Si Aguerd  et Emerson sont laissé sur le banc, Pavard et EganRiley pourrait composer la défense centrale accompagnés par Murillo et Garcia. Au milieu, Nadir pourrait faire son retour, Quid du jeune Bakola si Hojbjerg est laissé sur le banc ? En attaque, pas beaucoup de choix : Greenwood et  Paixao pourraient être accompagnés par Vaz.

Le onze probable de l’OM en 4-2-3-1

Rulli
Murillo, Pavard, Egan-Riley, Garcia
O’Riley Vermeeren (ou Bakola)
Nadir
Greenwood, Vaz, Paixao 

 

A lire : Ex OM : Bientôt 40 ans, mais Gignac marque encore !

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2025 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823