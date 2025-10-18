OM : Les probables titulaires marseillais face au HAC !

L’OM est re retour pour un match au stade Vélodrome ce samedi soir pour le compte de la 8e journée. La reception du HAC est une occasion de relancer la machine après cette pause internationale pour Roberto De Zerbi. Voici le onze que devrait proposer le technicien italien pour ce match !

Ce match au Vélodrome compte pour la 8e journée de la saison 2025/2026 de Ligue 1. L’OM, qui doit s’imposer, devra faire sans Kondogbia et Traoré toujours en phase de reprise. Medina et Gouiri sont également forfaits pour cette rencontre. De Zerbi a fait un point ce vendredi lors de la conférence de presse d’avant match.

Il a expliqué qu’il devrait aussi jauger le niveau des internationaux rentrés tardivement et de loin comme Balerdi, Murillo… “Kondogbia et Traoré ont encore besoin d’un peu de temps, Medina va encore manquer plusieurs matchs. Gouiri ne sera pas là demain. Je n’ai pas encore vu Murillo, Rulli, Bamerdi et Aguerd à l’entraînement mais j’ai l’impression que tout le monde va bien. Ceux qui sont restés avec moi ont bien travaillé. On doit repartir.”

A lire aussi : OM : Un coup dur se confirme pour De Zerbi !

🗣️4 forfaits face au HAC !#DeZerbi : “Kondogbia et Traoré encore besoin d’un peu de temps, Medina va encore manquer plusieurs matchs. Gouiri ne sera pas là demain. Je n’ai pas encore vu Murillo, Rulli, Bamerdi et Aguerd à l’entraînement mais j’ai l’impression que tout le monde… pic.twitter.com/yUNS32vsIW — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 17, 2025

De Lange titulaire ?

De Zerbi devrait conserver sa défense à 4 pour la reception du HAC. Le coach pourrait rester avec son 4-2-3-1, si tel est le cas Murillo, rentré tard du Panama pourrait laisser le poste de latéral droit à Weah. Quid de Balerdi et la charnière qui pourrait être composé de Pavard et Aguerd alors qu’Emerson devrait occuper le couloir gauche. Au milieu, Gomes est en concurrence avec Nadir pour une place de titulaire comme faux meneur de jeu, Hojbjerg devrait être associé à O’Riley au milieu. En attaque, Greenwood et Aubameyang pourraient être accompagnés par Paixao.

Le onze probable de l’OM

De Lange

Weah, Pavard, Aguerd, Ederson

O’Riley, Højbjerg

Gomes (ou Nadir)

Greenwood, Aubameyang (ou Vaz), Paixao

A lire : ‌OM : Belle séquence ou excès d’enthousiasme ? Djellit tranche !