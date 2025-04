OM : les raisons d’être optimistes pour le podium !

Malgré une série compliquée, Albert Emon garde foi en l’OM. Dans La Provence, l’ancien coach marseillais mise sur deux victoires au Vélodrome pour relancer la course au podium.

Malgré la mauvaise passe actuelle de l’OM, Albert Emon, ancien coach olympien, affiche un optimisme à toute épreuve. Dans un entretien accordé à La Provence, il affirme que rien n’est encore perdu dans la course au podium.

« Ce sont deux rencontres à la portée du club », lance-t-il à propos des prochains matchs au Vélodrome face à Montpellier et Brest. Selon lui, ces deux victoires relanceraient totalement l’OM avant un test plus relevé contre Lille.

S’il reconnaît un manque d’efficacité offensive et une certaine solitude de Greenwood en attaque, Emon souligne la qualité du jeu proposé par De Zerbi et insiste sur les progrès à venir.

« Il faut continuer dans cette voie, la maturité viendra », déclare-t-il, en prenant l’exemple d’Amine Gouiri, qu’il voit prêt à franchir un cap.

Enfin, l’ex-entraîneur olympien envoie un message clair aux supporters :« Il y a assez de choses négatives dans le monde. Je suis confiant. Si on gagne contre Montpellier et Brest, on finira dans les trois premiers. »

Celui qui avait réussi à qualifier l’OM en Ligue des champions en 2007 reste optimiste

La grosse inquiétude de De Bono

Alors que la fin de saison approche à grands pas, l’Olympique de Marseille inquiète. En difficulté dans le jeu et à la peine au classement, le club phocéen semble en perte de vitesse, notamment après une série de résultats décevants en championnat.

Jean-Charles De Bono, ancien joueur de l’OM et aujourd’hui consultant pour Football Club de Marseille, a exprimé ses doutes sur la dynamique actuelle du groupe :

« Je suis inquiet pour cette équipe de l’OM. On s’aperçoit, sur les sept derniers matchs, qu’elle est totalement désabusée. Elle marque très peu de buts et en encaisse beaucoup. Les concurrents commencent à nous mordre les mollets. Je suis inquiet car je ne vois ni fond de jeu, ni révolte : on se fait marcher dessus. Le match contre Monaco ? Je n’ai pas vu beaucoup de solutions. J’avais l’impression que c’était un match amical. Comment revenir dans cette fin de championnat ? Face à Montpellier, il va falloir charbonner. Réveillez-vous ! »

Une dynamique fragile avant le choc face à Montpellier

Avec seulement trois journées restantes au Vélodrome – contre Montpellier, Brest et Rennes –, la marge d’erreur se réduit pour les hommes de Roberto De Zerbi. L’OM, qui vise encore une qualification européenne, devra rapidement redresser la barre pour ne pas voir ses objectifs s’envoler.

Le prochain rendez-vous face à Montpellier s’annonce crucial. L’équipe devra faire preuve de caractère pour relancer une dynamique et rassurer des supporters de plus en plus inquiets.