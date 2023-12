OM : Les supporters marseillais fustigent la Ligue pour cette grossière erreur !

La Ligue a posté plusieurs fois sur les réseaux sociaux pour féliciter le meilleur passeur actuel du championnat : Ousmane Dembélé. Sauf qu’une erreur est pointée du doigt par les supporters : un oubli d’une passe pour Aubameyang qui le mettrait à la première place !

Pierre-Emerick Aubameyang devrait être le meilleur passeur de Ligue 1 actuellement en attendant que le championnat ne reprenne. Seulement, la LFP lui a oublié une passe, ce qui l’empêche d’être premier dans ce classement ! Ousmane Dembélé, joueur du PSG, est donc celui qui reçoit les éloges depuis quelques jours sur les réseaux sociaux.

Cette grossière erreur est pointée du doigt par les supporters marseillais qui n’hésitent pas une seule seconde à le montrer via des posts sur X. En commentaires, on trouve plus de supporters de l’OM qui critiquent cette décision que de mots de félicitations pour l’ailier parisien.

Ça va ou vous dérange pas trop ? pic.twitter.com/78k4oeN7n5 — Don Giovanni 🫡🌹 (@Zio__Giovanni) December 23, 2023

Il faut une doublure à Aubameyang

L’OM, actuel 6e de Ligue 1, espère se renforcer lors du mercato hivernal dans l’optique d’accrocher une place pour la prochaine Ligue des Champions. Pour notre invité Karim Diouf, le club olympien doit recruter en priorité un défenseur capable de jouer dans le couloir gauche et un numéro neuf pour suppléer Aubameyang.

« Il faut doubler le poste de Renan Lodi. Avoir un défenseur central qui puisse jouer à gauche comme l’a fait Kolašinac la saison dernière, a affirmé Karim Diouf. Lodi essaye d’amener le danger dans son couloir, il est capable de le faire mais il n’y arrive pas tout le temps contrairement à Clauss qui est une locomotive à droite. J’aimerais également voir un attaquant qui marque pour maintenant la confiance d’Aubameyang. Cela permettrait à Gattuso de faire tourner en cas de blessure« , a-t-il ajouté.