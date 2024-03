OM : L’idée polémique pour le choc face au PSG !

Ce mercredi, le Grand Rex, salle de cinéma réputée à Paris, a annoncé qu’il organisait une soirée spéciale diffusion du match entre l’OM et le PSG. Les réactions sont très mitigées.

L’Olympique de Marseille accueillera le 31 mars prochain le Paris Saint Germain au Vélodrome. Pour cet évènement, la salle de cinéma le Grand Rex à Paris organise un soirée spéciale où il sera possible de voir le match OM – PSG sur grand écran. La salle, qui a une capacité de 2800 places, vend ses entrées une vingtaine d’euros. Seulement, l’accueil de cet évènement est très mitigé. Sur le papier, l’idée de voir un match de football sur un écran de cinéma peut-être attractive mais la rivalité entre les deux clubs peut causer quelques problèmes. Sur les réseaux sociaux, nombreux ont été ceux qui ont manifesté leur étonnement et mécontentement à ce sujet.

Amateurs de football, le 31 mars, nous vous donnons rdv au #GrandRex pour vivre au cinéma le choc du championnat de France de Ligue 1 entre l’#OM et le #PSG. Billetterie ➡️ https://t.co/H4LUxj51ag pic.twitter.com/qRNf6RInKu — Le Grand Rex (@LeGrandRex) March 13, 2024

Ce que je ne comprends pas, c’est ce fatalisme de la perte de Mbappé et des droits TV

Dans un entretien accordé à AS, Pablo Longoria a estimé que l’histoire du championnat est au dessus d’une star ou d’un club comme le PSG. « Ce que je ne comprends pas, c’est ce fatalisme de la perte de Mbappé et des droits TV et cette phrase populaire de « Dieu merci, le PSG est venu sauver les droits TV du football français ». Allez-y en 2008. Le volume des droits de télévision est similaire à ce que nous vivons en ce moment. Qu’est-ce que cela signifie ? Les droits sont fixés par le concours lui-même et l’histoire que vous racontez autour de votre propre concours. C’est l’émission qui marque vos droits TV, pas un joueur ou les stars. La Liga a continué à grandir sans Neymar, Messi, Cristiano. Pourquoi? Parce que vous racontez une histoire pendant la semaine. Le niveau de football en Ligue 1 est élevé. Les stades, pour la plupart, sont bons. Le niveau attractif et télévisuel est bon, mais ce que nous devons améliorer dans l’histoire quotidienne que vous racontez sur le championnat. Le problème en France, c’est comment on raconte cette histoire dans la vie de tous les jours parce qu’on est tombé dans le sensationnalisme. Et nous devons recommencer à parler de football, de sport, de raconter les histoires autour des matchs. »

