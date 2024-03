Mercato OM : Marcelino s’explique la polémique !

L’Olympique de Marseille aurait pu créer un duo de feu en attaque avec la présence d’Aubameyang et d’Alexis Sanchez. Accusé d’avoir refusé d’avoir les deux joueurs en attaque, Marcelino s’est expliqué en conférence de presse.

L’OM a réalisé un début de saison très compliqué avec Marcelino. Le coach espagnol a quitté le club quelques mois après avoir signé et n’aura pas laissé un très bon souvenir. Forcé de revenir au Vélodrome jeudi dernier alors qu’il est sur le banc de Villarreal, il reçoit ce jeudi soir les Marseillais en Espagne. Le coach a dû s’expliquer sur un choix qui a fait polémique ces derniers mois : la non signature d’Alexis Sanchez qui était en fin de contrat. L’entraîneur a été accusé d’avoir refusé de faire jouer le duo Aubameyang-Sanchez à l’OM, affirmant qu’il y avait une incompatibilité tactique. Marcelino a donc dû s’expliquer à ce sujet en conférence de presse.

Mais ce ne sont pas des recrues de Marcelino. Marcelino ne prend pas de décision.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Bennani prévient Longoria de cette erreur à ne pas commettre !

« Je ne me souviens pas, a d’abord répondu le coach espagnol avant d’être relancé et de parler de lui à la 3e personne. Quand on était là-bas, on a essayé de faire la meilleure équipe possible selon les possibilités économiques du club. Je crois que les recrues de l’été dernier ne sont pas celles de Marcelino, mais celles du club. Marcelino a donné son avis. Il me semble que les supporters peuvent apprécier ces recrues, malgré le début négatif. Toutes ces recrues montrent leur haut niveau. Mais ce ne sont pas des recrues de Marcelino. Marcelino ne prend pas de décision. Ni là-bas ni dans mes équipes précédentes. Je donne un avis. Et je me range aux décisions prises par l’ensemble de la direction sportive. »

Mercato : L’OM a tranché pour l’avenir de Leonardo Balerdi ! – https://t.co/kxXNPgp0ej — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 13, 2024

A lire aussi : Villarreal – OM : Le onze de départ probable olympien