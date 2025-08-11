OM – Ligue des Champions : Quand aura lieu le tirage au sort ?

La Ligue des champions revient avec son format XXL : une poule unique de 36 équipes, huit matches à jouer et un suspense garanti. Le tirage au sort, qui déterminera le programme des clubs engagés, aura lieu le jeudi 28 août 2025, au Grimaldi Forum de Monaco.

Trois clubs français déjà assurés d’y participer

Comme la saison passée, la France comptera au moins trois représentants dans la compétition :

Paris Saint-Germain , tenant du titre et assuré de figurer dans le chapeau 1

Olympique de Marseille , qui sera placé dans le chapeau 3

AS Monaco, encore incertain entre le chapeau 3 et le chapeau 4 selon les derniers qualifiés

L’OGC Nice pourrait rejoindre le contingent français, mais sa mission s’annonce compliquée. Battus 2-0 par Benfica lors du match aller du 3e tour préliminaire, les Aiglons devront renverser la situation avant d’espérer franchir un barrage supplémentaire.

A lire aussi : Mercato OM : Il explique pourquoi il a choisi Marseille plutôt que l’Arabie Saoudite

Dans quel chapeau se trouve l’OM ?

Pour les hommes de De Zerbi, être en chapeau 3 signifie forcément croiser le chemin de deux cadors européens issus du chapeau 1 et du chapeau 2. Une configuration qui promet des soirées européennes intenses au Vélodrome, mais qui oblige aussi l’OM à viser des performances solides à domicile pour espérer figurer dans le haut du classement de cette phase unique. Après avoir reconquis la Ligue des champions la saison dernière, le club phocéen veut confirmer sa place dans l’élite et prouver qu’il peut rivaliser avec les plus grands, malgré un budget inférieur à certains mastodontes.

A lire aussi : ⚪🔵 Mercato OM : ça va bouger !

Un format spectaculaire confirmé

Chaque équipe affrontera huit adversaires différents, deux par chapeau, en un seul match, soit quatre à domicile et quatre à l’extérieur. Ce système, expérimenté pour la première fois l’an dernier, a offert de belles affiches dès la phase initiale, évitant les groupes déséquilibrés et multipliant les chocs européens.

Un tirage attendu avec impatience

Pour Paris, Marseille, Monaco… et peut-être Nice, le rendez-vous du 28 août sera crucial pour connaître les contours de leur parcours européen. L’an dernier, le LOSC avait hérité d’un tirage relevé (Real Madrid, Atlético, Juventus) mais avait su en tirer profit pour signer l’une des plus belles campagnes de son histoire. Les clubs français espèrent connaître le même destin cette saison.

A lire aussi: Les supporters de l’OM sous surveillance (de drones…)