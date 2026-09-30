OM : l’infirmerie se remplit encore !

La trêve internationale devait permettre à l’OM de souffler après un début de saison compliqué. Elle est finalement en train de devenir un véritable casse-tête pour Bruno Genesio. Après Derek Cornelius, Amine Gouiri et Tadjidine Mmadi, Himad Abdelli s’est à son tour blessé avec l’Algérie.

Abdelli, nouveau joueur touché

Titulaire avec l’Algérie face au Burundi, Himad Abdelli n’a pas pu aller jusqu’à la pause.

Le milieu de terrain de l’OM a subi un tacle appuyé et s’est immédiatement tenu la cheville gauche. Il a quitté la pelouse en boitant, soutenu par le staff médical algérien.

Pour le moment, la nature exacte de la blessure et la durée d’indisponibilité ne sont pas connues. Abdelli doit passer des examens, tandis que sa présence face au Niger le 6 octobre apparaît désormais très incertaine.

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Gouiri touché, Cornelius absent plusieurs mois

Quelques jours plus tôt, Amine Gouiri avait lui aussi quitté prématurément la sélection algérienne. Sorti après seulement 18 minutes face à la Zambie, l’attaquant marseillais souffre d’une petite lésion au quadriceps gauche.

Il a depuis quitté le rassemblement pour rentrer à Marseille et poursuivre ses soins.

Le cas le plus sérieux reste toutefois celui de Derek Cornelius. Blessé sans contact à la hanche avec le Canada, le défenseur central va manquer une longue période. L’OM a déjà communiqué sur une indisponibilité importante, avec un retour qui pourrait ne pas intervenir avant 2027.

Aguerd surveillé, Højbjerg très sollicité

Même les jeunes ne sont pas totalement épargnés. Tadjidine Mmadi a été touché avec l’équipe de France U20 et laissé au repos lors du match suivant. Son cas semble néanmoins moins inquiétant.

Pour l’instant, Nayef Aguerd et Pierre-Emile Højbjerg échappent aux blessures, mais leur gestion reste suivie avec attention.

Aguerd poursuit un protocole spécifique avec le Maroc et a été ménagé sur une rencontre. Le défenseur marocain reste d’ailleurs suivi de près pendant cette trêve.

Højbjerg, lui, a déjà disputé 180 minutes avec le Danemark et doit encore jouer deux rencontres avant de revenir à Marseille.

La priorité de l’OM a donc clairement changé : plus que les résultats des internationaux, c’est désormais leur état physique qui inquiète Bruno Genesio à l’approche de la reprise.