OM : « Longoria a réalisé un travail titanesque »

Après son match nul face à Reims, l’OM termine sa première partie de saison sur la troisième marche du podium. Dans l’After Foot, Jonathan Machardy a tenu à féliciter le travail réalisé par Pablo Longoria et Jorge Sampaoli.

Après un dernier mercato estival où l’effectif olympien a connu beaucoup de changements, l’Olympique de Marseille se trouve aujourd’hui à la troisième place du championnat à mi-parcours.

Dans l’After Foot, Jonathan Machardy a tenu à féliciter le travail opéré par Pablo Longoria et Jorge Sampaoli qui sont parvenus à rebâtir dans sa totalité l’effectif olympien.

Longoria a réussi à renouveler l’effectif avec des bouts de ficelle – Jonatan Machardy

« Au final, le bilan de ces six premiers mois à l’Olympique de Marseille, je le trouve miraculeux et formidable. Tout simplement parce qu’il faut revenir en arrière, là où Marseille en était au mois de mai. Tout le monde tirait des sonnettes d’alarme en disant « Comment on va faire ? » « Il y a une dizaine de joueurs qui va quitter le club » « Beaucoup de joueurs qui vont partir libres » et pas des moindre. On se rappelle d’un joueur comme Florian Thauvin qui incarnait le visage de l’Olympique de Marseille depuis plusieurs saisons est parti libre du club. Beaucoup de gens se demandaient comme l’OM allait pouvoir réagir sans argent. Et on voit que Pablo Longoria a accompli des travaux que je trouve titanesque. Il a réussi à renouveler l’effectif avec des bouts de ficelle. Même s’il y a eu des gros transferts qui ont été faits à l’image de Gerson. Il y a eu beaucoup de malice et beaucoup d’intelligence avec des prêts, des options d’achats… Des étalements d’indemnités de transfert sur la durée du contrat qui permettent à l’OM de ne pas trop mal s’en sortir. Alors que tout le monde annonçait une saison galère, on se retrouve au mois de décembre avec l’OM qui est 3e. Rien que pour ça, le travail de Pablo Longoria a été prodigieux, il faut lui tirer un immense coup de chapeau. En ce qui concerne le jeu, j’ai plutôt envie de boire le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. En partant du principe que ce qu’il s’est passé à partir de l’été, à savoir un OM flamboyant, c’était à mon sens une anomalie. L’OM n’était pas censé jouer aussi bien. Ça a été une bonne surprise, du bonus, il faut le prendre. Le groupe de Jorge Sampaoli a été renouvelé de la cave au grenier avec des jeunes joueurs qui sont loin d’être des foudres de guerre même s’il y a beaucoup d’entre eux qui ont créé un certain enthousiasme parce qu’ils ont un fort potentiel. Ce n’est pas pour autant un joueur confirmé. On l’a vu avec des joueurs comme Konrad de la Fuente ou Cengiz Ünder qui peuvent être des joueurs frissons sur un match ou deux mais qui ne sont pas encore des joueurs sur lesquels tu peux t’appuyer sur l’ensemble d’une saison. Le groupe a été renouvelé de fond en comble. Sampaoli a dans les mains un groupe qui est jeune, Sampaoli a peut-être eu des idées qui étaient parfois un peu trop ambitieuses pour l’OM. » Jonatan Machardy – Source : After Foot (23/12/2021)