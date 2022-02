OM : Longoria a tenté deux très gros coups lors de ce mercato !

Le mercato a fermé ses portes ce lundi et le club marseillais ont finalement enregistré deux arrivées (Cédric Bakambu et Sead Kolašinac). Les dirigeants olympiens travaillaient sur d’autres pistes qui n’ont pas pu aboutir…

L’Olympique de Marseille a enregistré deux arrivées durant le mercato hivernal : Cédric Bakambu et Sead Kolašinac. Côté départ, les dirigeants olympiens ont pu se séparer temporairement de Jordan Amavi, prêté à Nice.

L’OM aurait pourtant aimé réaliser au moins une grosse vente, notamment celle de Duje Caleta Car, mais les discussions avec West Ham n’ont pas pu aboutir. Et pour cause le club anglais ne voulait qu’un prêt avec option d’achat alors que l’état major Olympien demandait un transfert sec à plus de 20M€.

Un tel transfert aurait pu permettre à Pablo Longoria de renforcer un peu plus l’équipe de Jorge Sampaoli. Dans les colonnes du journal l’Equipe ce mercredi on apprend en effet que le président de l’OM travaillait sur deux gros coups.

Nicolas Pépé et Eric Bailly ciblé par Longoria

Le premier se nomme Nicolas Pépé (26 ans). L’ancien ailier de Lille était également visé par Lyon, mais la porte d’Arsenal est finalement restée close. L’OM reviendra-t-il à la charge en juin prochain ?

L’international Ivoirien Eric Bailly est le deuxième gros coup sur lequel travaillait Longoria. Le défenseur de Manchester United était la priorité en cas de départ de Caleta Car. Un prêt sec a été évoqué révèle le journal l’Equipe , mais le joueur ne semblait pas vraiment emballé par un retour en Ligue 1 privilégiant un départ en Série A ou le Milan AC s’était positionné. Bailly est finalement resté à Manchester United…

