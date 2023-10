OM: Longoria a une nouvelle fois rencontré les supporters ! (Les détails de la réunion)

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Après la réunion houleuse du 18 septembre qui avait plongé l’Olympique de Marseille dans la crise, Pablo Longoria s’est une nouvelle fois expliqué avec les groupes de supporters marseillais.

À la suite d’un début de saison en demi-teinte, une réunion houleuse, entre les dirigeants olympiens et certains groupes de supporters, avait plongé l’OM dans la tourmente. Un événement qui a entraîné la démission de Marcelino, la mise en retrait de Pablo Longoria, ainsi que le départ de Javier Ribalta. Le président espagnol, qui a repris son poste depuis, a décidé d’accorder sa confiance à Gennaro Gattuso, pour redresser sportivement le club phocéen. Pour instaurer un climat de sérénité et travailler dans le calme, le dirigeant marseillais sait pertinemment qu’il doit également apaiser les tensions avec les supporters. Une démarche qu’il a effectué durant la trêve internationale.

« Repartir sur de bonnes bases »

Selon les informations du journal l’Équipe, Pablo Longoria a décidé de rencontrer les supporters jeudi dernier, après une entrevue avec le propriétaire de l’OM Frank McCourt. Avec Stéphane Tessier, directeur administratif, ils ont pu échanger avec six des sept groupes de supporters olympiens. Seul le groupe MTP du virage nord était absent. Toutefois, malgré la présence des South Winners, la rencontre entre Longoria et Rachid Zeroual n’a pas eu lieu, ce dernier n’étant pas sur Marseille.

Plusieurs sujets ont été abordés durant cet entretien, plus particulièrement le départ de Marcelino ainsi que la légitimité de Pablo Longoria qui ne fait pas toujours l’unanimité. Les supporters de l’OM ont également exprimé leur inquiétude concernant le plan sportif et nié les menaces de mort envers l’Espagnol. « Ces rendez-vous étaient nécessaires et permettent de repartir sur des bonnes bases« , a confié un supporter après la rencontre.