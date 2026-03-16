OM – LOSC : la programmation à 17h15 continue de faire débat… Bruno Genesio réagit !

À une semaine du choc entre l’Olympique de Marseille et le LOSC, la programmation du match de Ligue 1 continue d’alimenter les tensions. Initialement prévu en soirée, le match a été avancé à 17h15 en raison du second tour des élections municipales. Face aux critiques du président lillois Olivier Létang, l’entraîneur Bruno Genesio a réagi avec prudence.

Une programmation contestée avant OM – LOSC

Le match entre l’Olympique de Marseille et le LOSC, comptant pour le championnat de Ligue 1, devait initialement se jouer le dimanche 22 mars à 20h45. La Ligue de football professionnel (LFP) a finalement décidé d’avancer le coup d’envoi à 17h15 en raison du second tour des élections municipales organisé le même jour.

Cette décision a provoqué l’incompréhension du président du LOSC, Olivier Létang, qui estime que les conditions de sécurité pourraient poser problème à la sortie du stade. Le dirigeant lillois a ainsi publiquement demandé un report de la rencontre.

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Il a notamment expliqué : « Ma position est de dire qu’en jouant à 17h15, notre délégation va sortir du stade entre 20h30 et 21 heures. Les premières estimations (des élections municipales) sont communiquées vers 18h ou 19h. À 20h30, tout le monde saura quel est le résultat. Donc, si ce n’est pas moi, si ce n’est pas vous, mais la Préfecture de police qui dit qu’il est trop dangereux de jouer à 20h45, pourquoi notre délégation serait plus en sécurité en sortant à ce moment-là ? »

Malgré cet argumentaire, la LFP a maintenu la programmation du match entre l’OM et Lille, refusant la demande de report formulée par le club nordiste.

Bruno Genesio se résigne face à la décision

Interrogé en conférence de presse, Bruno Genesio, entraîneur du LOSC, a choisi une approche mesurée. Le technicien lillois a rappelé que les entraîneurs n’avaient aucune prise sur ce type de décision institutionnelle. « Quand on est coach, il y a ce qu’on peut maîtriser. C’est notre équipe, notre staff. Après, toutes ces décisions-là, tout ce qui se passe dans les instances, bon là ce sont pour les élections municipales, on n’a aucune emprise dessus. »

S’il comprend la prise de position de son président, Bruno Genesio assure qu’il s’adaptera au calendrier imposé par les instances. « Je ferai comme on me dira de faire. Après, c’est normal que mon président prenne position pour défendre les intérêts du club et de l’équipe. »

L’entraîneur du LOSC souligne néanmoins l’impact potentiel sur le plan sportif. Lille doit en effet disputer un match européen à Aston Villa le jeudi soir avant de se déplacer au Vélodrome pour affronter l’OM dès le dimanche à 17h15. « C’est sûr que pour nous, jouer à Aston Villa le jeudi à 21 heures et rejouer à 17 heures le dimanche, ce n’est pas… Après on l’a déjà fait l’année dernière. On avait joué le mercredi à Madrid (contre l’Atletico, ndlr), puis le samedi à Lens (…) et on avait gagné », a rappelé Bruno Genesio.

Sauf changement de dernière minute de la part des autorités ou de la LFP, le choc de Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et le LOSC devrait donc bien se disputer dimanche à 17h15 au Stade Vélodrome.