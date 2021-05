OM : MacHardy veut que Sampaoli prenne des décisions concernant Thauvin et Sakai !

Sur les ondes de RMC Sports, Jonatan MacHardy a réagi au ménage que Jorge Sampaoli a fait dans l’effectif marseillais ces derniers jours. Il aurait aimé qu’il fasse la même chose avec Sakai et Thauvin.

Jorge Sampaoli a écarté quelques joueurs du groupe professionnel ces derniers jours. Après la défaite face à l’ASSE, le coach argentin a voulu marquer le coup en retirant les joueurs qui ne lui servent plus et qui ne seront pas là la saison prochaine.

Par souci d’équité et d’honnêteté intellectuelle, il devrait faire de même avec Sakai et Thauvin — MACHARDY

Cela concerne : Germain (fin de contrat), Cuisance (prêt mais ne sera pas conservé), Khaoui (fin de contrat) et a envoyé Rocchia (fin de contrat) au centre de formation. Une décision qui a fait grincer des dents en interne mais qui, selon Jonatan MacHardy, est totalement logique. Le chroniqueur aurait même apprécié que le coach argentin écarte Sakai et Thauvin dont les départs sont déjà actés. L’un devrait quitter le club pour rejoindre le Japon tandis que l’autre a déjà officialisé son transfert aux Tigres, au Mexique.

« Cette décision est normale et logique, dans une phase d’analyse, d’évaluation de son groupe. Sampaoli sait très bien que ces trois joueurs ne lui apporteront plus rien dans un avenir proche, pour aider à conquérir cet objectif de la cinquième place. D’autant plus qu’ils ne seront plus là la saison prochaine : Germain et Khaoui sont en fin de contrat, et Cuisance ne sera pas conservé après sa saison catastrophique. Par souci d’équité et d’honnêteté intellectuelle, il devrait faire de même avec Hiroki Sakai et Florian Thauvin ! Après, j’ai un peu de peine pour le petit Rocchia, qui n’avait rien demandé et qui se retrouve avec les jeunes… J’aime aussi la gestion de Caleta-Car. C’est une valeur marchande pour l’OM, donc il pourrait être affiché. Mais non, il est tellement nul en ce moment que Sampaoli va le mettre sur le banc. C’est une décision qui aurait dû être pris depuis bien longtemps » Jonatan MacHardy – Source : RMC Sport (14/05/21)