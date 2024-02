OM : Marcelino a tenté de chiper un Marseillais dans les derniers instants du Mercato

L’Olympique de Marseille voulait vendre Jonathan Clauss cet hiver. Téléfoot affirme que Villarreal, par l’intermédiaire de l’ancien coach Marcelino, a tenté de le faire venir !

Ces derniers jours ont été quelque peu tendus pour Jonathan Clauss et son clan. Le latéral droit a été mis sur le marché par l’OM et le club a prétexté des problèmes de comportement et d’investissement du joueur. Téléfoot expliquait ce dimanche que son cas n’était pas scellé encore ce jeudi, à quelques heures de la fin du mercato hivernal.

Marcleino, l’ancien coach de l’Olympique de Marseille qui est maintenant à Villarreal avait tenté de le récupérer, tout comme il l’avait fait pour Ismaila Sarr. Les deux joueurs restent finalement à l’OM. Clauss aurait rejeté l’offre, affirmant qu’il souhaitait rester à Marseille pour la fin de la saison. A voir s’il tentera de le récupérer lors du mercato d’été.

Information Téléfoot sur Jonathan Clauss – Marcelino, son ancien coach, et Villarreal, sont venus à la charge jeudi pour le signer. – Mais le joueur était fermement décidé à rester à l’OM 🗣️⬇️ pic.twitter.com/gAFfoQXwLF — Téléfoot (@telefoot_TF1) February 4, 2024

On a traité Clauss comme un mal propre, finalement, on n’a pas réussi à le vendre, on va dire que c’est un bon gars

Dans l’émission « l’After Foot », Daniel Riolo a fustigé le président de l’OM Pablo Longoria sur la gestion du cas Jonathan Clauss, qui a été poussé vers le départ dans les derniers jours du mercato, en raison de son comportement et de ses récentes performances.

« On a traité Clauss comme un mal propre pour qu’il ait une sale image et qu’on le dégage. Finalement, on n’a pas réussi à le vendre. Maintenant, on va dire que c’est un bon gars (Jonathan) Clauss, il va rester. Je pense que ça va être ça le discours, a déploré Riolo. Ce qui va arriver, c’est une réhabilitation qui va passer par l’entraîneur et puis tout le monde fermera sa gueule derrière. Comme il est là, il faut bien qu’il joue », a-t-il ajouté.

Interrogé ce vendredi en conférence de presse sur le cas Clauss, Gennaro Gattuso a révélé croire « en la bonne foi du joueur »: « C’est très simple. Je crois en sa bonne foi. J’ai beaucoup parlé avec Jonathan depuis que je suis arrivé. Il sait ce que je pense de lui. On a beaucoup parlé. Ce qui est important c’est qu’on soit exigeant avec nous même. Au final, il est resté et il est là avec nous. Il faut se concentrer sur le futur. S’il mérite de jouer, il jouera, je sais qu’il a le niveau pour le faire et je ne remets pas en cause le professionnalisme de mes joueurs. Il sait ce que j’attends de lui. »