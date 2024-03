OM : Marcelino veut stopper Jean-Louis Gasset

L’Olympique de Marseille enchaîne bien avec une cinquième victoire consécutive pour Jean-Louis Gasset. En Europa League ce jeudi, il affrontera Marcelino qui ne serait pas contre une victoire !

Jeudi dernier, l‘Olympique de Marseille s’est imposé largement face à Villarreal sur le score de 4-0 au Vélodrome. Jeudi prochain, il faudra bien enchaîner pour les Marseillais et ne pas se faire surprendre par les Espagnols à l’extérieur. Le coach Marcelino attend de pied ferme ses anciens joueurs et l’a expliqué en conférence de presse après une victoire en championnat.

Cela pourrait être le dernier match en Europe, mais nous devons essayer

« Nous allons profiter de ce match, de cette troisième victoire consécutive en Liga. Nous devons rassembler notre courage pour le match de jeudi. Nous voulons donner au moins une victoire à nos supporters et nous ne voulons pas dire au revoir à cette compétition avec un mauvais sentiment (…) Nous devons gagner pour que nos supporters ressentent ce désir et disent au revoir avec une victoire, s’il le faut. Les joueurs montrent cette fierté et ce désir. Nous avons quatre jours pour récupérer et nous espérons que beaucoup de supporters viendront. Cela pourrait être le dernier match en Europe, mais nous devons essayer », a expliqué le coach de Villarreal.

L’OM s’est largement imposé face à Villarreal (4-0) ce jeudi lors du 8e de finale aller de Ligue Europa. Interrogé en zone mixte, Pau Lopez a évoqué l’apport de Jean-Louis Gasset depuis son arrivée et a profité de l’occasion pour envoyer une pique à son ancien entraîneur Marcelino !

« Le coach, il faut le dire, a mis certains joueurs à leur poste »

Pau Lopez sur l’apport de Gasset par rapport à Marcelino: « On a plus de confiance depuis l’arrivée du coach. Il a aussi, il faut le dire, mis certains joueurs à leur poste. Si on regarde Sarr et Ndiaye des 3 ou 4 derniers matchs, ils sont différents, ils ont un niveau… pic.twitter.com/tnZPYClw2Z — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 8, 2024

« On a plus de confiance depuis l’arrivée du coach. Il a aussi, il faut le dire, mis certains joueurs à leur poste. Si on regarde Sarr et Ndiaye des 3 ou 4 derniers matchs, ils sont différents, ils ont un niveau extraordinaire. Je suis très content pour eux », a affirmé le gardien olympien.