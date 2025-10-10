OM : Matias Almeyda s’enflamme pour Roberto De Zerbi

L’entraîneur du Séville FC, Matias Almeyda, a tenu à saluer le travail de Roberto De Zerbi, actuel coach de l’Olympique de Marseille. Dans des propos rapportés par El Diario de Torcedor, le technicien argentin n’a pas caché son admiration :

« Pour moi, Roberto De Zerbi est le meilleur entraîneur du monde. Tout le monde regarde les résultats, moi je regarde la façon dont le jeu est joué. Je l’observe depuis longtemps. »

Les deux hommes s’étaient déjà affrontés lors de la Ligue Europa 2023-2024, lorsque Almeyda dirigeait l’AEK Athènes et De Zerbi Brighton, dans une poule où figurait également l’OM de Gennaro Gattuso.

Un hommage fort qui illustre la réputation grandissante du coach italien, dont la philosophie de jeu séduit bien au-delà de la Ligue 1. À Marseille, De Zerbi continue d’imposer sa patte et de susciter l’admiration de ses pairs.

🎙️ Matías Almeyda (técnico do Sevilla): “Para mim, Roberto De Zerbi é o melhor técnico do mundo. Ele é o melhor.” “Todo mundo sempre olha os resultados, mas eu olho para o futebol e como o jogo está sendo jogado. Eu o observo há muito tempo.” pic.twitter.com/YEjMbkZnjT — Diário de Torcedor (@DiarioGols) October 8, 2025

