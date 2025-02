OM : McCourt se positionne !

Critiqué pour ses propos virulents sur l’arbitrage après la défaite de l’OM face à Auxerre (0-3), Pablo Longoria fait face à une vague de condamnations dans le monde du football français. Cependant, malgré cette polémique, il conserve le soutien du propriétaire du club, Frank McCourt.

Le président marseillais a exprimé sa frustration samedi dernier en dénonçant une supposée « corruption » et un « Championnat de merde », des propos qui ont immédiatement déclenché une tempête médiatique. Convoqué par la commission de discipline de la LFP ce mercredi, Longoria devra répondre de ses déclarations. Malgré cela, l’OM continue de soutenir son dirigeant dans son combat contre l’arbitrage, une bataille qui dure depuis plusieurs semaines.

Un soutien inébranlable au sein du club

Le directeur du football, Medhi Benatia, bien que suspendu, reste solidaire de Longoria. L’ancien défenseur, déjà impliqué dans une précédente polémique après son expulsion lors du match de Coupe de France contre Lille, partage cette frustration. De son côté, Frank McCourt ne semble pas fragiliser la position de Longoria, bien qu’il n’approuve pas la forme employée pour exprimer sa colère.

L’entretien du président marseillais avec l’AFP, publié lundi, a été « bien accueilli » en interne. Il a tenu à clarifier sa position en déclarant : « Je tiens à dire qu’il n’y a pas de corruption dans le foot français. » Un mea culpa qui a permis d’apaiser quelque peu la situation, sans pour autant entamer la détermination du club à réclamer plus de justice dans l’arbitrage.

Une stratégie qui peine à convaincre

Malgré les nombreux communiqués et courriers adressés aux instances arbitrales, l’OM peine à obtenir des réponses et ne fait qu’attiser les tensions. Roberto De Zerbi, entraîneur du club, soutient également cette ligne, et le sujet sera de nouveau évoqué lors de la réunion du 3 mars organisée par la FFF pour discuter des problèmes du football français.

Longoria insiste : « Même si rien ne la justifie, il faut comprendre comment tu arrives à cette colère. Ma première responsabilité, c’est de défendre mon club. Il y a eu cette saison beaucoup de décisions arbitrales sur lesquelles je considère que l’OM a été défavorisé. » Le dirigeant réclame une « réforme de l’arbitrage », mais il devra désormais faire preuve de plus de retenue pour espérer faire avancer les choses sans subir de nouvelles sanctions.