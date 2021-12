OM : Ménès tacle Letexier !

François Letexier était l’arbitre de la rencontre opposant l’Olympique de Marseille et le Stade de Reims mercredi. Pour Pierre Ménès, ses décisions ont eu un impact sur le résultat de la rencontre.

Mercredi soir, l’Olympique de Marseille a été tenu en échec par le Stade de Reims (1-1) sur la pelouse du Vélodrome. Une rencontre arbitrée par François Letexier dans laquelle plusieurs de ses décisions ont été contestées par les rémois.

Cheikh Bamba Dieng a dans un premier temps été logiquement expulsé suite à un mauvais geste sur Thomas Foket. Cinq minutes plus tard, François Letexier refuse un penalty pour Reims dans les derniers instants de la rencontre après consultation de la VAR. Les Rémois réclamaient un penalty suite à un contact entre Duje Ćaleta-Car et Hugo Etikite.

Au bout du temps additionnel, l’OM obtient un penalty après un pied trop haut d’Andrew Gravillon sur Dimitri Payet, qui égalisera par la suite. Juste après le but olympien, Boubacar Kamara stoppe de façon irrégulière l’ultime contre attaque rémoise. Contre toute attente, il n’est pas expulsé et écope seulement d’un carton jaune.

François Letexier est le plus mauvais arbitre de Ligue 1 – Pierre Ménès

Pour Pierre Ménès, l’arbitre semble avoir perdu le contrôle en fin de rencontre. Il estime que François Letexier a commis plusieurs erreurs d’arbitrage.

« L’OM est tombé sur une équipe de Reims égale à elle-même, c’est-à-dire très forte en défense et qui subit beaucoup mais qui a trouvé le moyen d’ouvrir le score par ce formidable jeune joueur qu’est Ekitike. C’était avant que Letexier entre en piste, une fois de plus. J’ai déjà dit que c’était certainement le plus mauvais arbitre de Ligue 1 même si c’était le mieux peigné et ça s’est encore vérifié. Car la faute de Gravillon sur Payet vaut le péno de l’égalisation dans les arrêts de jeu. Mais comment est-il possible de ne pas donner carton rouge à Caleta-Car et penalty pour la gifle et le coup de coude sur Ekitike dans la surface. C’est invraisemblable, tout comme le fait que Kamara ne prenne qu’un jaune pour avoir ceinturé le même Ekitike en position de dernier défenseur en fin de match. Voilà, quand les arbitres font basculer le sort d’un match, ça me pose toujours un gros problème » Pierre Ménès – Source : Pierrot Le Foot (23/12/2021)