OM : Mercato, Balerdi, jeu… La conf de De Zerbi résumé en 5 points !

À deux jours d’un match qu’il juge “dangereux”, Roberto De Zerbi a livré une conférence de presse dense et structurante ce vendredi. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille a balayé de nombreux sujets d’actualité : horaires de match, principes de jeu, gestion de l’effectif, mercato hivernal et rumeurs autour du vestiaire. Sans esquiver les questions, le technicien italien a tenu un discours factuel, parfois ferme, toujours cohérent avec sa ligne de conduite depuis le début de la saison.

1. Les matchs à 15h : De Zerbi refuse toute excuse

Interrogé sur les rencontres programmées à 15 heures, Roberto De Zerbi a été très clair. Pour lui, l’horaire ne doit jamais devenir un facteur de contre-performance. « Il faut toujours être prêt, même si on doit jouer à 4h du matin », a-t-il expliqué, insistant sur l’exigence mentale que doivent afficher les équipes ambitieuses. « Les équipes fortes s’en fichent de l’horaire », a-t-il répété, tout en reconnaissant que la routine matinale pouvait légèrement évoluer. Le coach marseillais a également souligné l’intérêt pour les supporters, estimant que « pour les gens qui viennent au stade, c’est mieux l’après-midi ».

🗣️ “Il faut savoir jouer dans toutes les zones du terrain”#DeLZerbi : “Vers une tendance d’un retour à la relance longue ? J’aime bien quand on parle football et tactique ! Tout dépend de la manière dont presse l’adversaire. Nous on presse beaucoup. Contre Monaco, l’adversaire… pic.twitter.com/4qZx3nmkpm — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 19, 2025

2. Principes de jeu et adaptations tactiques

Sur le terrain, De Zerbi a accepté de rentrer dans des considérations tactiques, notamment sur le jeu court à la relance. « Tout dépend de la manière dont presse l’adversaire », a-t-il analysé. Face à Monaco, l’OM a parfois manqué de solutions, l’adversaire ne venant pas toujours presser en un contre un. Le technicien italien a reconnu que certaines choses n’avaient pas encore été suffisamment travaillées, rappelant la nécessité de « savoir jouer dans toutes les zones du terrain » et de s’adapter aux contextes changeants d’un match.

3. Gestion des temps faibles et marge de progression

Roberto De Zerbi n’a pas masqué les imperfections actuelles de son équipe. « On peut encore progresser dans le jeu, être plus solide défensivement », a-t-il reconnu, évoquant des séquences très maîtrisées, comme face à Monaco, mais aussi des passages plus délicats liés à la fatigue, notamment après le déplacement à Bruxelles. « Ce sont des choses qui font que je n’en dors pas la nuit », a-t-il confié, illustrant son exigence permanente.

🗣️ Retour de Medina et Traoré dimanche !#DeLZerbi : “Ils seront du voyage, je ne pense pas qu’ils commenceront le match mais ils seront disponibles. Ils sont très importants. Medina a ce qu’il nous manque un petit peu : la folie positive, la personnalité, un peu de… pic.twitter.com/lbJ2Qq2Xd4 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 19, 2025

4. Effectif, retours et choix forts en Coupe

Le coach olympien a confirmé les retours de Traoré et Medina, tous deux disponibles sans garantie de titularisation. Il a insisté sur l’apport mental de Medina, évoquant sa « folie positive » et sa personnalité, tout en soulignant la polyvalence de Traoré, capable d’évoluer en numéro 10 pour faire « respirer Paixao et Greenwood ». Concernant la Coupe, aucun calcul n’est envisagé : « On mettra la meilleure équipe », avec une concurrence assumée devant entre Greenwood, Vaz et Maupay.

🗣️ De Zerbi débute par une grosse mise au point sur #Balerdi ! “Certaines personnes sont de mauvaise foi”#DeLZerbi : “Vous ne dites pas toujours la vérité. L’an passé, on avait dit que j’avais perdu mon vestiaire, qu’il y avait une guerre en interne… Puis notre film est sorti… pic.twitter.com/OylxXlb1EG — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 19, 2025

5. Mercato et mise au point ferme sur Balerdi

Sur le mercato hivernal, Roberto De Zerbi a rappelé que le travail est collectif avec Pablo Longoria, Mehdi Benatia et les scouts, dans un contexte économique contraint. Enfin, il a tenu à balayer toute polémique autour de Leonardo Balerdi. « Il n’y a pas de cas Balerdi », a-t-il martelé, dénonçant des informations « mensongères ». Le défenseur argentin reste le capitaine de l’OM, avec un « potentiel énorme », selon son entraîneur, qui a clairement défendu l’unité de son vestiaire.