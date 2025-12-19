Info Chrono
OM : Mercato, Balerdi, jeu… La conf de De Zerbi résumé en 5 points !
OM Actualités

OM : Mercato, Balerdi, jeu… La conf de De Zerbi résumé en 5 points !

Par La Redaction FCM -

À deux jours d’un match qu’il juge “dangereux”, Roberto De Zerbi a livré une conférence de presse dense et structurante ce vendredi. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille a balayé de nombreux sujets d’actualité : horaires de match, principes de jeu, gestion de l’effectif, mercato hivernal et rumeurs autour du vestiaire. Sans esquiver les questions, le technicien italien a tenu un discours factuel, parfois ferme, toujours cohérent avec sa ligne de conduite depuis le début de la saison.

1. Les matchs à 15h : De Zerbi refuse toute excuse

Interrogé sur les rencontres programmées à 15 heures, Roberto De Zerbi a été très clair. Pour lui, l’horaire ne doit jamais devenir un facteur de contre-performance. « Il faut toujours être prêt, même si on doit jouer à 4h du matin », a-t-il expliqué, insistant sur l’exigence mentale que doivent afficher les équipes ambitieuses. « Les équipes fortes s’en fichent de l’horaire », a-t-il répété, tout en reconnaissant que la routine matinale pouvait légèrement évoluer. Le coach marseillais a également souligné l’intérêt pour les supporters, estimant que « pour les gens qui viennent au stade, c’est mieux l’après-midi ».

 

2. Principes de jeu et adaptations tactiques

Sur le terrain, De Zerbi a accepté de rentrer dans des considérations tactiques, notamment sur le jeu court à la relance. « Tout dépend de la manière dont presse l’adversaire », a-t-il analysé. Face à Monaco, l’OM a parfois manqué de solutions, l’adversaire ne venant pas toujours presser en un contre un. Le technicien italien a reconnu que certaines choses n’avaient pas encore été suffisamment travaillées, rappelant la nécessité de « savoir jouer dans toutes les zones du terrain » et de s’adapter aux contextes changeants d’un match.

 

3. Gestion des temps faibles et marge de progression

Roberto De Zerbi n’a pas masqué les imperfections actuelles de son équipe. « On peut encore progresser dans le jeu, être plus solide défensivement », a-t-il reconnu, évoquant des séquences très maîtrisées, comme face à Monaco, mais aussi des passages plus délicats liés à la fatigue, notamment après le déplacement à Bruxelles. « Ce sont des choses qui font que je n’en dors pas la nuit », a-t-il confié, illustrant son exigence permanente.

 

 

4. Effectif, retours et choix forts en Coupe

Le coach olympien a confirmé les retours de Traoré et Medina, tous deux disponibles sans garantie de titularisation. Il a insisté sur l’apport mental de Medina, évoquant sa « folie positive » et sa personnalité, tout en soulignant la polyvalence de Traoré, capable d’évoluer en numéro 10 pour faire « respirer Paixao et Greenwood ». Concernant la Coupe, aucun calcul n’est envisagé : « On mettra la meilleure équipe », avec une concurrence assumée devant entre Greenwood, Vaz et Maupay.

 

 

5. Mercato et mise au point ferme sur Balerdi

Sur le mercato hivernal, Roberto De Zerbi a rappelé que le travail est collectif avec Pablo Longoria, Mehdi Benatia et les scouts, dans un contexte économique contraint. Enfin, il a tenu à balayer toute polémique autour de Leonardo Balerdi. « Il n’y a pas de cas Balerdi », a-t-il martelé, dénonçant des informations « mensongères ». Le défenseur argentin reste le capitaine de l’OM, avec un « potentiel énorme », selon son entraîneur, qui a clairement défendu l’unité de son vestiaire.

