Bon plan mercato OM : un latéral turc pour envoyer Merlin sur le banc…

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Extrait de notre émission l’Apéro Mercato, notre journaliste Benjamin Courmes recevait Raphfootball pour nous conseiller des bons plans mercato.

A lire aussi : Mercato OM : Ce spécialiste du football anglais emballé par ce transfert annoncé à Marseille !

Notre invité Raphfootball s’est livré sur son bon plan mercato. Le latéral turc Ferdi Kadıoğlu de Fenerbahçe, qui dispute en ce moment l’Euro, fait forte impression.

A lire aussi : Mercato OM : Le dossier Greenwood très compliqué !

« Il joue à Fenerbahçe, où il a fait 4 saisons pleines, il a 25 ans. Il était d’ailleurs dans l’équipe type de la semaine de l’Euro. Il m’a vraiment plu dans les duels, dans les un contre un il n’y a rien qui passe. Il se projette vers l’avant, et je le trouve plus complet que Quentin Merlin, qui pour le coup a beaucoup de lacunes défensives. Même s’il faut faire attention, les joueurs qui explosent comme ça sur une compétition internationale ce n’est pas garanti de résultat, on l’a vu avec Ounahi. Le seul problème, ça reste son prix. Il est évalué à 21 millions d’euros selon Transfermarkt, mais bon, au moins il les vaut. Apparemment Dortmund serait aussi intéressé. »