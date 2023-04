Ça se confirme pour Zaha, Nice vise une cible de l’OM, Tudor s’explique sur le cas Guendouzi … Les 3 infos OM de ce vendredi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les trois infos OM du jour ! Au programme ce vendredi : Ça se confirme pour Zaha, Nice vise une autre cible de l’OM, Tudor s’explique sans détour sur le cas Guendouzi.

Mercato OM : ça se confirme pour Zaha !

Il y a quelques jours, on évoquait l’intérêt de l’OM pour Wilfried Zaha. Selon les informations de RMC Sport, le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, est bien intéressé par le profil de l’attaquant de Crystal Palace proposé au PSG il y a quelques semaines.

Le mercato de l’OM devrait un nouvelle fois être très agité cet été. Selon les informations de RMC, l’Olympique de Marseille est bien intéressé par le profil de Wilfried Zaha (30 ans).

L’attaquant de Crystal Palace sera en fin de contrat en juin prochain. Le club marseillais devra répondre aux exigences salariales élevées du joueur pour tenter de le convaincre, d’autant que Crystal Palace espère toujours le prolonger en doublant son salaire.

Zaha libre, mais des exigences salariales élevées

On apprend également que l’international ivoirien (7 sélections) a été proposé il y a quelques semaines au PSG et à l’OM et qu’Arsenal et Chelsea sont intéressés également par celui qui a inscrit six buts et délivré deux passes décisives en 24 matchs de Premier League cette saison.

Wilfried Zaha a évolué la quasi totalité de sa carrière à Crystal Palace. Il serait également sollicité par des pays du Golf. Les Saoudiens d’Al Nassr ont ainsi fait une offre. Le club d’Al Sadd serait également prêt à offrir un contrat de quatre ans avec une grosse prime à la signature.

Merato : Nice vise une autre cible de l’OM !

Pisté par Pablo Longoria en vue du prochain mercato estival, Ludovic Blas intéresse également l’OGC Nice qui souhaiterait faire du nantais l’élément central du projet Ineos.

Ce samedi au Stade de France aura lieu la finale de la Coupe de France entre le FC Nantes et Toulouse. Ludovic Blas et ses coéquipiers visent une deuxième victoire consécutive dans la compétition après leur succès la saison dernière contre l’OGC Nice. Si le milieu offensif nantais a récemment expliqué qu’il ne serait pas contre rester à Nantes une saison supplémentaire, il pourrait se laisser séduire par un départ. Si Pablo Longoria a déjà manifesté son intérêt pour Ludovic Blas, un autre club de Ligue 1 pourrait venir jouer un mauvais tour au président de l’OM.

L’OGC Nice entre dans la danse pour Blas

Les dirigeants niçois auraient coché le nom de Blas et auraient fait du nantais une priorité pour le prochain mercato estival. Avec les moyens déployés par Ineos, le Gym cible des jeunes joueurs à fort potentiel et déjà aguerris en Ligue 1. Le milieu offensif de 25 ans serait également intéressé par le projet niçois dans lequel il pourrait occuper un poste central en cas de départ de Khéphren Thuram. Si l’Olympique de Marseille est bien parti pour se qualifier en Ligue des Champions, Nice. ne devrait pas disputer de coupe d’Europe la saison prochaine. Cette donnée pourrait avoir son importance dans la future décision de Blas sur son avenir. Affaire à suivre…

Longoria doit recruter et prendre des risques

Jean-Pierre Bernès était l’invité de BFM Marseille dans l’émission Virage Marseille. Ce dernier a dit tout le bien qu’il pensait de Pablo Longoria avant d’évoquer la nécessité d’être qualifié en Ligue des Champions. « Pablo est pour moi un grand dirigeant, a début Bernès. Ça fait longtemps que Marseille n’avait pas eu un président qui connaissait le football, c’était le problème avec ses prédécesseurs. Lui, il sait de quoi il parle et, effectivement, il prend peut-être des risques mais il a compris Marseille. Ici, vous ne pouvez pas faire dans la demi-mesure, il faut être ambitieux. Pour cela, il faut recruter, donc prendre des risques. Espérons que la qualification en Ligue des champions permette de limiter ces risques

OM : Tudor s’explique sans détour sur le cas Guendouzi !

Présent en conférence de presse ce vendredi, Igor Tudor est revenu sur les récentes déclarations de Mattéo Guendouzi sur son faible temps de jeu.

À 48 heures du match contre l’AJ Auxerre au Stade Vélodrome, Igor Tudor était présent ce vendredi après-midi en conférence de presse. L’entraineur croate est revenu sur les rumeurs autour de Mattéo Guendouzi faisant état d’un mécontentement de l’ancien joueur d’Arsenal sur sa situation : « J’ai beaucoup parlé avec lui. J’ai été joueur moi-même donc je comprends la situation. Ce sont des choix que les entraineurs n’aiment jamais faire, je sais que c’est difficile pour les joueurs, de voir que les autres s’entrainent mieux, jouent plus souvent. pour certains c’est plus facile de l’accepter que pour d’autres. L’entraineur doit faire des choix. La saison a été longue, beaucoup y ont contribué. J’ai du gérer un groupe qui n’était pas si facile que cela à gérer au début. C’est devenu beaucoup harmonieux aujourd’hui et j’a maintenant une équipe sérieuse avec de grands professionnel .C’est quelque chose qui me rend fier. Quand vous voyez nos entrainements, vous voyez que quelque chose a changé par rapport au début. »

