Départ de Camoranesi, Luis Henrique à Rio, et ce milieu donne sa priorité à Marseille… Les 3 infos OM de ce mardi !

Mercato OM : Deux nouveaux membres du staff de Tudor débarquent

Décidément, le staff de l’Olympique de Marseille ne cesse de changer ces dernières semaines. Mauro Camoranesi à peine parti, Hari Vukas le remplace déjà en tant qu’adjoint d’Igor Tudor. Mario Rotondale, rejoint lui aussi le staff du technicien croate en tant que préparateur physique.

Que de rebondissement, une semaine après la mise en place de son staff, il est déjà bouleversé. Selon plusieurs médias dont l’Equipe et la Provence, Camoranesi aurait assuré la transition le temps que l’adjoint Hari Vukas soit libéré de son contrat et puisse rejoindre Tudor sur le banc de l’OM. Les deux hommes avaient déjà travaillé ensemble à l’Hajduk Split et au Galatasaray notamment. Il était dernièrement en charge des U17 de la Croatie.

Un préparateur physique de la Juventus rejoint aussi l’OM

Mario Rotondale, sera donc le deuxième préparateur physique à rejoindre le staff de Tudor. Il a côtoyé Tudor quand il était encore joueur de la Juventus. En effet, il a été préparateur physique des équipes de jeunes de la Juventus pendant 13 ans entre 2000 et 2013 avant de rejoindre Cannavaro en Chine au Guangzhou FC.

Hari Vukas remplace Mauro Camoranesi en tant qu'adjoint d'Igor Tudor, le nouvel entraîneur de l'OM.

Mercato OM : Le départ de Luis Henrique finalisé demain ?

Le transfert de Luis Henrique à Botafogo devrait être officialisé dans les prochains jours, le joueur et ses agents se rendent demain à Rio pour finaliser le dossier.

Après plusieurs rebondissements, le dossier Luis Henrique devrait donc bientôt se terminer (sauf énième retournement de situation). L’ailier brésilien devrait faire son retour à Botafogo qu’il avait quitté en 2020 pour rejoindre l’Olympique de Marseille. Il devrait rejoindre le club brésilien en prêt avec option d’achat de 8M€, soit le même montant qu’avait déboursé l’OM pour s’attacher ses services. Luis Henrique pourrait alors se relancer et avoir plus de temps de jeu qu’il n’en a eu dans le club phocéen.

Un parcours difficile à l’OM

Lui qui n’a inscrit qu’un seul but avec l’OM depuis son arrivée, en Coupe de France contre l’ES Cannet Rocheville, ne sera jamais parvenu à convaincre les coachs qu’il a croisé à Marseille de lui laisser plus de temps de jeu. Il aura pris part à 49 rencontres en deux saisons sous la tunique olympienne sans jamais réussir à se mettre en évidence. Devenu indésirable, Longoria lui a cherché une porte de sortie depuis le début du mercato, annoncé au Torino, à Nantes, à Flamengo notamment il devrait, si rien ne change, signé à Botafogo dans la semaine, pour tenter de se relancer.

Luis Henrique et ses représentants se rendront à Rio ce mercredi pour finaliser les derniers détails des négociations avec Botafogo.

Mercato : Ce milieu de terrain donne sa priorité à l’OM?

Pisté par l’Olympique de Marseille depuis plusieurs semaines maintenant, le milieu de terrain Jordan Veretout donnerait sa priorité au club d’après la Gazzetta Dello Sport.

L’Olympique de Marseille avance sur son mercato… Plusieurs milieux de terrain seraient pistés pour renforcer l’effectif d’Igor Tudor. Depuis plusieurs semaines, le nom de Jordan Veretout revient avec insistance.

Veretout veut venir à l’OM?

Mis de côté par José Mourinho, le Français n’a pas encore trouvé de porte de sortie pour le mercato estival. En plus de Justin Kluivert qui appartient aussi à l’AS Roma, l’OM tente de récupérer Veretout. D’après la Gazzetta Dello Sport, le joueur aurait donné sa priorité aux Marseillais.

L’AS Monaco ainsi que l’OGC Nice garderait un oeil sur lui… L’AS Roma et l’OM ont de bonnes relations depuis quelques mois. Pau Lopez et Ünder ont signé en provenance du club de la capitale italienne.

En plus de Justin Kluivert, la piste Jordan Veretout n'est pas totalement fermée. Le joueur aurait donné sa préférence à l'OM mais l'ASM et Nice sont également intéressés.

Je pense que nous devons recruter 5 à 8 joueurs — Longoria

« C’est normal qu’il y ait des changements dans la recherche de profils. Un joueur qui est à l’aise dans un style de jeu, ne l’est pas forcément dans un autre. L’an dernier, on partait sur des profils pour avoir la possession au milieu du terrain et on avait notamment Boubacar Kamara qui avait ce rôle de milieu-défenseur central. Avec la façon de jouer d’Igor, les deux milieux auront des caractéristiques différentes avec plus d’intensité, une capacité à occuper les espaces. La stratégie va donc changer sur certains postes. Comme nous l’avons dit lors de la dernière conférence de presse, l’objectif est d’augmenter la qualité de l’effectif, tout en donnant de la continuité à l’équipe. Avec la Ligue des Champions, je pense que nous devons recruter 5 à 8 joueurs. Lors du mercato, il est très important d’avoir un consensus avec l’entraîneur. J’ai toujours dit que les bons dirigeants sont ceux qui ont une bonne capacité d’adaptation, au club, à la ville et à l’identité. Et également une adaptation à un nouveau coach et à son style de jeu. Il faut toujours répondre aux attentes d’un nouvel entraîneur puisque c’est lui qui fera évoluer les joueurs. » Pablo Longoria Conférence de presse (05/07/2022).