Gerson enflamme la toile, record pour Sampaoli et c’est quoi Feyenoord… Les 3 infos OM de ce lundi !

Le but de Gerson met le feu à la toile

L’OM est aller cherche une victoire lors de son déplacement à Reims ce dimanche soir en match de clôture de la 34e journée de Ligue 1. C’est Gerson qui a inscrit le but de la victoire. Un but extraordinaire qui a enflammé la toile. Voici un petit florilège des réactions sur twitter.

Le milieu de terrain Brésilien était en zone mixte après la rencontre. Il a notamment évoqué son but splendide et surtout décisif en cette fin de saison dans la course au podium.

« C’est une victoire très importante, je suis très heureux d’avoir apporté ma pierre à l’édifice. L’équipe a bien joué collectivement. Je suis content du but que j’ai inscrit et des trois points. Je me sens comme à la maison, la famille est heureuse. Au club, avec mes coéquipiers, je suis heureux. On travaille toujours pour évoluer dans le bon sens. Je sais que j’ai une bonne phase, mais je dois rester concentré, que je continue à travailler pour m’améliorer encore plus » Gerson – source : Zone Mixte (24/04/22)

Feyenoord c’est quoi ?

L’Olympique de Marseille dispute cette semaine sa demi-finale aller de Conférence League face au Feyenoord. Un adversaire avec un niveau et une réputation supérieur aux précédents adversaires rencontrés par l’OM dans cette compétition. A quoi ressemble cette équipe néerlandaise ? Quelle est son histoire? Notre journaliste Mourad Aerts vous donne des éléments de réponse…

Record pour Sampaoli

À 4 journées de la fin, l’OM est deuxième du championnat avec 6 points d’avance sur Rennes 3ème. Une belle avance acquise notamment grâce aux succès des phocéens sur la pelouse du Stade de Reims hier (0-1) obtenu difficilement grâce à un magnifique but de Gerson à dix minutes de la fin. Une victoire très importante face à une équipe très compliqué à manœuvrer et qui encaisse très peu de buts.

L’Olympique de Marseille confirme donc sa propension à résister à tout cette saison mais surtout à très bien voyager. En effet, de manière paradoxale, les phocéens ont eu plus de difficultés à domicile cette saison qu’à l’extérieur. Lorsque l’OM s’est déplacé, même sur les terrains les plus difficiles, l’OM s’est majoritairement imposé. Une caractéristique plutôt rare chez les marseillais qui les font rentrer dans l’histoire du club comme le montre cette statistique de l’Opta Jean. Onze victoires, 3 nuls et 3 défaites pour l’OM en 2021/2022, un record total.

65% – Marseille a remporté 65% de ses matches à l’extérieur en Ligue 1 cette saison (11/17 – 3 nuls, 3 défaites), son meilleur pourcentage hors de ses bases lors d’un exercice dans l’élite. Nomade. #SDROM pic.twitter.com/bzvpoUsPBt — OptaJean (@OptaJean) April 24, 2022

Des victoires qui permettent à l’OM d’enchainer !

Les nombreuses victoires de Marseille obtenus à l’extérieur permettent aux coéquipiers de Dimitri Payet d’engranger des points et de faire face à un calendrier assez démentiel. Engagé également en Conference League, l’OM joue quasiment tous les trois jours et sera de nouveau sur le terrain contre Feyenoord ce jeudi pour sa demi-finale aller. Si peu de monde donnait cher de l’équipe de Sampaoli en voyant son calendrier, l’entraineur argentin, lui, n’a jamais douté mais loue tout de même la capacité d’enchainement de ses troupes :

« On est sur une série de 10 victoires en 11 matchs, ce n’est pas courant. On fait preuve de régularité, il faut la maintenir. On a un calendrier complexe, il y a déjà eu beaucoup de matchs, beaucoup d’accumulation. Mais c’est cet enthousiasme d’aller chercher quelque chose d’important pour le groupe qui motive les joueurs. La semaine prochaine on va jouer encore un match très dur contre Feyenoord sur un terrain compliqué, puis on enchaine sur Lyon qui est quand même une équipe qui a disputé la coupe d’Europe. Il faudra rester tous mobilisés et profiter de cet élan. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse d’après-match (24/04/2022) À lire également : Riolo souligne un point très important dans cet OM de Sampaoli !