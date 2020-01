L’avenir d’Alvaro, Benedetto, Sanson… La rumeur Payet à West Ham, le dossier Lihadji… Les infos mercato OM de la semaine !

Comme tous les week-end, FCM vous propose les infos mercato qui ont marqué la semaine ! Aujourd’hui au menu : Alvaro, Benedetto, Sanson comptent rester à l’OM… La rumeur Payet vers West Ham, Lihadji pourrait finalement rester à Marseille…

Mercato OM : Sanson met les choses au clair concernant son avenir !

En zone mixte après la rencontre entre l’OM et Angers, Morgan Sanson a évoqué son envie de rester à Marseille.

Ce samedi l’Olympique de Marseille affrontait le SCO d’Angers au stade Vélodrome. Une rencontre qui s’est soldée par un match nul. Villas-Boas et ses joueurs ne prennent qu’un point de la réception des Angevins.

on est tous inscrits dans le projet — SANSON

A la fin de la rencontre, Morgan Sanson a été interrogé sur son avenir en zone mixte. Evoqué dans le viseur de plusieurs clubs, il fait parti des joueurs « bankables » du club… Pourtant, l’ancien montpelliérain a affirmé qu’il souhaitait rester à l’Olympique de Marseille. Il ajoute même que c’est le cas de plusieurs de ses coéquipiers.

« Cela ne fait aucun doute, je resterai à l’OM jusqu’à la fin de saison. Bien sûr tout le monde veut rester. Après c’est vous qui dites qu’y a des clubs qui sont intéressés ou qui vont faire des offres, mais nous on est tous inscrits dans le projet et on veut tous aller chercher ce qu’on veut en fin de saison »

Morgan Sanson – Source : Zone mixte

Mercato OM : « Mon avenir ? L’idée est d’aller au bout de mon contrat »

Dans l’émission Rothen Régale sur les ondes de RMC Sport, l’attaquant de l’Olympique de Marseille Dario Benedetto a évoqué son avenir. Il se voit clairement sur le long terme à l’OM.

Le buteur argentin de l’OM, Dario Benedetto, a accordé une interview à RMC Sport. Il a notamment évoqué son avenir en expliquant vouloir aller au bout de ses quatre années de contrat.

je peux pas maitriser cela…

« Mon contrat est de quatre ans ici, et l’idée est d’aller au bout. Alors bien évidemment, s’il y a des changements au club, au niveau de la direction, ou de l’entraîneur, je n’y pourrait rien, je peux pas maitriser cela, mais mon souhait est d’aller au terme de mon contrat avec l’OM. (…) Les tensions entre le coach et le président ? Ce sont des choses qui se règlent au dessus de nous. On doit se concentrer sur nos objectifs, et maintenir le groupe sous pression pour les atteindre. » Dario Benedetto – Source : RMC Sport

Mercato OM : Alvaro, définitivement Marseillais?

Véritable homme fort du début de saison de l’Olympique de Marseille, Alvaro Gonzalez devrait devenir officiellement un joueur du club.

Prêté par Villareal avec une option d’achat, Alvaro Gonzalez est très heureux à Marseille. Dans un entretien accordé à AS, un média espagnol, il s’est exprimé sur son bon début de saison.

Je me sens aimé et je suis très heureux à Marseille — ALVARO

Avec Alvaro sur le terrain, l’OM n’a encore jamais perdu… Son implication et son efficacité défensive font de lui un joueur important de l’effectif d’André Villas-Boas. Dans les clauses de l’option d’achat pour l’OM, il fallait que le défenseur espagnol évolue cinq matchs… Ce qui est chose faite. Il devrait donc rapidement devenir un joueur de l’OM !

« Une clause d’option d’achat obligatoire a été introduite dans mon contrat, selon laquelle, si je jouais cinq matchs, l’OM devrait la payer. Il n’y avait qu’une étape pour rendre officiel le transfert, et je suis très heureux ici. Mon objectif était d’arriver dans le club en forme, car si je jouais cinq matchs, j’allais signer trois autres saisons. Il n’y a pas de meilleur endroit que celui où les gens vous aiment. Je me sens aimé et je suis très heureux à Marseille »

Alvaro Gonzalez – Source : As

Mercato OM : Tout autre son de cloche concernant la rumeur Payet !

Ce matin le journal l’Equipe affirme que West Ham serait intéressé par un retour de Dimitri Payet. Une rumeur clairement démentie par le média anglais Sky Sports !

Le journal L’Equipe affirme ce matin que West Ham est intéressé par une nouvelle signature du joueur de 32 ans, mais selon Sky Sports News il n’y a eu aucun contact entre les clubs. De plus, le club anglais serait toujours mécontent de la façon dont Payet avait déclenché la grève il y a trois ans pour forcer son transfert vers l’OM.

Dimitri Payet était aussi revenu en France pour des raisons personnelles, il est un élément moteur du groupe qui vise une qualification en Ligue des Champions. Autant d’arguments qui plaide pour une fin de saison avec le meneur de jeu à l’OM. Ce dernier avait affiché son ambition en décembre denier en conférence de presse.

on est seulement à la moitié, il faudra continuer — Payet

« Sur le plan personnel, c’est vrai que malgré mes quatre matchs de suspension, je suis plutôt satisfait de ma première partie de saison. Mais ça reste seulement une première partie de saison. Collectivement, il va falloir attaquer fort en janvier et en février pour continuer sur cette lancée. Au départ, on n’était pas parmi les favoris pour cette deuxième place, mais sur le terrain, on a montré qu’on est à notre place. Je le redis, on est seulement à la moitié, il faudra continuer ». Dimitri Payet Décembre 2019

Mercato OM : Le dossier Lihadji, pas encore terminé?

Alors que tout semblait perdu côté marseillais pour faire signer Lihadji, Foot Mercato affirme que le club a encore une carte à jouer…

C’est l’un des feuilletons de ce début de saison de l’Olympique de Marseille : La signature du jeune Isaac Lihadji. L’international U17 qui a disputé la Coupe du Monde au Brésil avec l’Equipe de France n’a toujours pas signé pro avec son club formateur.

Lihadji pourrait signer à l’OM…

Pourtant, l’OM a tenté de le convaincre de rester si l’on en croit les informations du journal L’Equipe. En conférence de presse, Boubacar Kamara a même affirmé que les joueurs lui avaient passé le message de rester à l’OM… Bien que la tendance était à l’arrêt total des négociations et un départ pour un autre club dès cet hiver, Foot Mercato nous informe que le club marseillais a toujours une carte à jouer dans ce dossier.

A LIRE AUSSI : OM : Villas-Boas attend avec impatience la fin du mercato, mais…

Le joueur ainsi que son agent seraient ouverts aux propositions, que ce soit de l’OM ou d’autres clubs. En conférence de presse, André Villas-Boas avait été clair à ce sujet : « S’il démontre un intérêt pour rester, on peut faire une nouvelle proposition. Mais notre dernière proposition n’a pas été acceptée donc elle a été arrêtée. » Le feuilleton n’est donc pas prêt de s’arrêter