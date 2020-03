L’avenir de Sanson et de Thauvin, un milieu colombien dans le viseur, un dribbleur de Ligue 2… Les infos et rumeurs mercato OM de cette semaine !

Toutes les semaines, FCM vous proposes ses infos et rumeurs mercato ! Au menu ce week-end : L’avenir de Sanson et de Thauvin, un milieu colombien dans le viseur, un dribbleur de Ligue 2…

Mercato : Quand Kokorin était tout proche de s’engager avec l’OM…

Aleksandr Kokorin est un talentueux international russe dont la carrière est en train de mal tourner à cause de con comportement hors des terrains. André Villas-Boas a pourtant bien essayé de le faire venir à l’OM cet hiver…

La carrière de Kokorin a récemment été bouleversée par un séjour en prison suite à l’agression dans un bar d’un haut fonctionnaire russe en Octobre 2018. Libéré en septembre 2019, il n’a pas pu rejouer avec le Zenit, club avec lequel il était sous contrat. L’enregistrement des effectifs était en effet bouclé. Il ne semblait de toute façon plus désiré du côté de Saint-Pétersbourg.

C’est à ce moment-là qu’André Villas-Boas a tenté de récupérer le joueur comme le raconte le joueur à la chaîne Youtube « KraSava »…

Le Zenit ne voulait pas me laisser partir à l’OM…



« Le seul club qui était proche de moi, c’était Marseille. Je ne pouvais pas quitter le pays avant le 6 décembre. Quand je me suis retrouvé enfin libre, j’ai écrit à André Villas-Boas. Je lui ai dit : « Je suis disponible. Le Zenit n’a pas besoin de moi pour la deuxième partie de la saison.’’ Je lui ai dit que j’aimerais beaucoup les rejoindre. Il m’a répondu : « C’est une super option, mais nous ne pouvons pas payer le transfert pour le moment. » J’ai appris de mon côté que le Zenit était d’accord pour un transfert définitif ou un prêt… J’ai donc dit à l’OM que l’idéal serait un prêt. Ils ont alors contacté le Zenit. Mais ensuite, ils m’ont dit que le Zenit ne voulait finalement pas me laisser partir là-bas. Puis est arrivé Sochi et apparemment ils préféraient me prêter ici… »

Mercato : L’OM prend des renseignements sur un jeune ailier dribbleur de L2

Même si la Ligue 1 est suspendue, l’OM peut travailler sur le recrutement de la saison prochaine. Le club aurait des vues sur un jeune ailier de 21 ans…

Avec comme objectif la Ligue des Champions, l’OM va devoir renforcer son effectif. Selon l’Equipe, les recruteurs marseillais ont dans leur viseur un ailier très dribbleur. En effet, selon l’Equipe Stéphane Diarra a déjà été sollicité « par des clubs anglais et écossais cet hiver, l’ex-Rennais privilégie, en l’état, la France. Lille, Lorient et Marseille ont pris des renseignements. »

L’OM vise Stéphane Diarra ?

Stéphane Diarra est un dribbleur de 21 ans. Le franco-ivoirien formé à Evian TG, passé par la réserve de Rennes, a rejoint le Mans définitivement l’été dernier. Ce dernier a marqué 4 buts et donné 4 passes décisives en 28 matches toutes compétitions confondues cette saison. Il ne devrait pas rester en Ligue 2, l’OM pourrait donc tenter de recruter ce gaucher…

Mercato : L’agent de Sanson envoie un message clair à l’OM !

L’OM va devoir vendre cet été afin de respecter le Fair-Play financier, et Morgan Sanson est l’un des joueurs les plus côtés de l’effectif. Mais son agent, n’a pas forcément le même avis que les dirigeants olympiens…

Morgan Sanson réalise une très bonne saison. Evoqué dans le viseur de plusieurs clubs, il fait parti des joueurs « bankables » du club… Pourtant, l’ancien montpelliérain est resté à l’Olympique de Marseille cet hiver. En difficulté financière, le club marseillais va devoir céder des joueurs cet été, et Morgan Sanson est l’un des plus courtisés.

On ne peut pas forcer un joueur à quitter le club– Agent de sanson

Son agent s’est exprimé dans les colonnes de 20 Minutes :

« Morgan est beaucoup approché, mais il ne partira pas si sportivement, ce n’est pas mieux que l’OM. Son objectif ce n’est pas de gagner plus d’argent, c’est de progresser sportivement. Pour Morgan, la priorité est accordée à Marseille. Mais il reste à l’écoute des propositions, tant qu’elles sont en adéquation avec ses ambitions sportives. C’est compliqué de dire qu’un départ de Sanson est inéluctable. Il a une forte valeur marchande, mais ce n’est pas sûr que les clubs qui l’approcheront correspondent à ses envies financières et sportives. Marseille est certes dans une obligation économique. Mais on ne peut jamais forcer un joueur à quitter un club. » Agent de Morgan Sanson – Source : 20 minutes

Rumeur Mercato : L’OM s’interesse à un jeune milieu de terrain colombien ?

L’Olympique de Marseille est encore en plein milieu de sa saison et pourtant les premières rumeurs mercato concernant l’été prochain commencent déjà à tomber…

Plusieurs sites argentins relaient la rumeur d’un intérêt de l’Olympique de Marseille pour le milieu de terrain Jorman Campuzano. Ils se basent sur une information du média reconnu TyC Sports ayant annoncé plusieurs clubs européens sur le milieu de terrain colombien de Boca Juniors.

Selon eux, l’OM serait à la lutte avec Porto, Leverkusen et le FC Séville pour s’arracher les services de l’international colombien de 23 ans. Une info à prendre avec de grosses pincettes même si selon André Villas-Boas, le travail sur la saison prochaine aurait déjà commencé…

Préparer les saisons d’après…

« La seule chose que je dois faire en étant un professionnel avec deux ans de contrat c’est de préparer les saisons d’après. C’est ça ma responsabilité avec Andoni. Il faut commencer à contacter des joueurs qui nous intéressent, commencer des négociations. Les joueurs que l’on veut garder ou pas. Ce sont des questions que l’on peut se poser maintenant grâce à la distance (en championnat) qu’on a gagné mais qu’il faut maintenir dans les trois prochains matches… »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse du 20 février 2020

Mercato OM : Batshuayi lâche un indice sur son avenir?

Evoqué dans le viseur de l’Olympique de Marseille pour le mercato estival, Michy Batshuayi aurait fait savoir à son entourage qu’il souhaite rester à Londres…

L’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille, Michy Batshuayi n’a plus beaucoup de temps de jeu à Chelsea. L’international belge est barré par l’éclosion de Tammy Abraham et le retour en force d’Olivier Giroud.

Batshuayi veut rester à Londres?

Passé par Valence et le Borussia Dortmund en prêt, il a également évolué sous les couleurs de Crystal Palace en Premier League. Evoqué sur le départ, l’OM se serait positionné pour s’attacher les services de son ancien attaquant.

Selon les informations du Sun, Michy Batshuayi ne verrait pas d’un bon oeil un retour en France. Il aurait l’intention de rester à Londres mais souhaite quitter Chelsea pour retrouver du temps de jeu. Crystal Palace, un club où il est passé, serait fortement intéressé par son retour… L’OM paraît donc hors de sujet pour le mercato d’été.