Le montant du transfert d’Ünder, Guendouzi, ça bouge ? Et la mise au point de Veretout… Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi: Le montant du transfert d’Ünder dévoilé ! Guendouzi, ça bouge ? Et la mise au point de Veretout !

Mercato OM : Le montant du transfert d’Ünder dévoilé !

C’est désormais officiel, Cengiz Under n’est plus un joueur de l’Olympique de Marseille. L’ailier turc rentre au pays puisqu’il est transféré au Fenerbahçe…

L’OM a officialisé la nouvelle par un tweet et un court communiqué hier soir.

Merci 𝗖𝗲𝗻𝗴𝗶𝘇 𝗨𝗻𝗱𝗲𝗿 💙🇹🇷 Notre ailier turc est transféré au Fenerbahçe SK. Bonne continuation Cengiz 🤝 pic.twitter.com/EMDiqEoSEy — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 13, 2023 Le communiqué de l’OM

Notre ailier turc, Cengiz Ünder, est transféré au Fenerbahçe SK. Arrivé à Marseille durant l’été 2021, Cengiz Ünder aura porté le maillot olympien durant deux saisons pour un total de 93 matchs et 18 buts. L’international turc évoluera dans le championnat de son pays natal en 2023-2024 puisqu’il est transféré au Fernerbahçe SK, vice-champion de Turquie la saison passée. Bonne continuation Cengiz !

Le Fenerbahçe a lui aussi officialisé le mouvement.

Ailemize hoş geldin Cengiz Ünder! 💛💙 pic.twitter.com/UD4EQMxbih — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 13, 2023

Le joueur était d’ailleurs présent hier soir avec Fred, le Brésilien transféré en provenance de Manchester United, au stade du Fener.

15M€ d’indemnités ?

Enfin L’Équipe explique que l’indemnité de transfert serait de 15M€ à régler en cinq paiements. Après deux saisons bien remplies, l’ailier rapporte donc une plus value à l’OM malgré les 20% du montant de la revente dus à la Roma. Le joueur avait été acheté 8,5M€ à l’été 2021.

Mercato OM : Guendouzi ça bouge !

L’avenir de Matteo Guendouzi du côté de l’Olympique de Marseille reste incertain. Le milieu de terrain de 24 ans est cité parmi les joueurs susceptibles de quitter l’Olympique de Marseille avant le 31 août ! L’international français aurait plusieurs courtisans !

Alors que le calendrier de l’OM est très chargé lors de ce mois d’août, Mattéo Guendouzi joue peu (12 minutes lors des deux premiers matches). Son nom revient avec insistance en Italie, y compris du côté de la Lazio de Rome afin de compenser le départ de Milinkovic-Savic vers l’Arabie Saoudite. Le milieu de terrain serait sur la liste des transferts de Pablo Longoria qui, d’après L’Equipe, lui chercherait une porte de sortie via une société d’agent.

Plan B de la Lazio ? Le Corriere Dello Sport estime que Guendouzi serait dans le viseur de la Lazio de Rome pour renforcer son milieu de terrain. Le club italien aurait cependant d’autres options, le joueur marseillais serait qu’une option B puisque les favoris restent Samuele Ricci du Torino et Nicolò Rovella de la Juve. Guillaume Maillard-Pacini, journaliste sportif, spécialiste du football italien rapporte que selon le quotidien Il Tempo, Maurizio Sarri privilégierait plutôt ces deux joueurs italiens pour cette nouvelle saison. Guendouzi aurait une autre option en Turquie.

Il Tempo : Mattéo #Guendouzi (OM) est une piste de la Lazio pour son milieu de terrain. Mais Maurizio Sarri souhaiterait plutôt des joueurs italiens (Rovella, Ricci), surtout à l’aube de la nouvelle saison. pic.twitter.com/wcKEKBT18H — GuillaumeMP (@Guillaumemp) August 11, 2023

Galatasaray intéressé ?

Des rumeurs en Turquie font état d’un intérêt de Galatasaray pour le milieu de terrain de 24 ans. Guendouzi va-t-il être le gros départ espéré par la direction pour terminer le mercato ? Plusieurs clubs italiens mais aussi anglais seraient sur le coup. Un dossier qui est loin d’être terminé.

💥Özel | « Galatasaray, Mattéo Guendouzi için menajeriyle temas kurdu. Oyuncuya İngiltere başta olmak üzere birçok yerden teklifler var. »

Kaynak: @_samiyenhaber pic.twitter.com/I5JnZ4irC4 — Futbol Biz (@thefutbolbiz) August 14, 2023

Mercato OM : La mise au point de Veretout !

Avant la réception du Panathiaikos, Jordan Veretout s’est présenté dans la salle de presse au stade Vélodrome afin de répondre au questions des journalistes. Le milieu de terrain a été interrogé sur son avenir…

Annoncé dans le viseur du Milan AC, Veretout a été clair, il est 100% concerné par la saison et il n’y a pas de mercato cet été le concernant.

Pour ma question, il n’y a pas de mercato

« C’est bien d’avoir de la concurrence, c’est bien pour nous, ça nous permet d’élever notre niveau, parce qu’on veut jouer tous les matches. C’est une concurrence saine. On travaille unis, ensemble, ça doit être la force de l’OM cette saison. (…) Je suis très content d’être ici, le plus grand club français. Pour ma question, il n’y a pas de mercato. C’est au club de voir. Mais je pense que tous les joueurs ici sont concernés. On est tous unis, tous ensemble. Demain ce sera dur mais on va le faire. »