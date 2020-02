Les minots, une promesse du centre de formation et l’avenir d’Alvaro… Les infos et rumeurs mercato OM de la semaine !

Des minots en passe de signer pro, une promesse du centre et l’avenir d’Alvaro… Les infos et rumeurs mercato OM de cette semaine !

Mercato OM : Les minots à l’honneur, certains vont devoir signer pro…

L’OM se déplace à Lyon ce mercredi soir dans le cadre des quarts de finale de Coupe de France. André Villas-Boas doit faire avec de nombreux absents et a donc convoqué plusieurs jeunes du centre de formation, plusieurs n’ont pas (encore?) signé leur contrat pro…

Sans Thauvin, Caleta-Car, Amavi, Benedetto ni Radonjic, André Villas-Boas se retrouve avec un effectif très court. Le coach olympien a donc convoqué plusieurs minots du centre de formation pour ce déplacement à Lyon. Si Dia fait souvent partie du groupe et que Kamara, Perrin, Lopez et Aké sont présents à chaque match, par contre Abdallah, Nkounkou, Chabrolle et surtout le jeune Bertelli ne sont pas des habitués…

Les minots Nkounkou et Bertelli n’ont pas (encore) signé pro



Cette saison, l’OM donne sa chance aux jeunes pousses même si certains n’ont pas encore signé de contrat pro. C’est le cas pour Nkounkou et Bertelli. D’ailleurs, le correspondant de l’Equipe à Marseille, Mathieu Grégoire précise que le milieu offensif de 16, Bertelli fait partie des jeunes qui devrait se voir proposer un contrat pro en fin de saison…

Bertelli fait partie des jeunes ciblés par Nasser Larguet pour une très prochaine proposition de premier contrat pro, avec Richard, Rahou et Souaré #OM https://t.co/gq6FNgZ1Cs — Mathieu Grégoire (@Serguei) February 11, 2020

Mercato OM: Une nouvelle offre pour cette promesse du centre de formation ?

Arrivé à l’OM en 2017, Niels Nkounkou (19 ans) n’a pas encore joué de match officiel avec les pros. En fin de contrat stagiaire à l’issue de la saison, on ne sait pas de quoi est fait l’avenir du joueur…

Le latéral gauche marseillais n’a toujours pas signé de contrat professionnel avec son club formateur. Doté d’un fort potentiel, il doit encore progresser sur l’aspect de la concentration. Selon La Provence, le joueur aurait des offres de clubs étrangers mais aussi de clubs français. Néanmoins, le jeune olympien privilégierait l’Olympique de Marseille qui lui a proposé un contrat pro la saison dernière refusé par ce dernier. Pour son agent Yvan Le Mée, le club marseillais ne fait pas confiance aux jeunes…

Ce joueur a du potentiel– Yvan Le Mée

A voir : RETOUR SUR LES DEUX SUPERBES BUTS DE PAYET EN UNE SEMAINE…

« Ils lui ont proposé un contrat professionnel. Pour l’instant on a rien signé, on attend de voir ce qu’il va se passer. Mais j’entends dans les clubs européens que l’OM cherche un latéral gauche en prêt. Donc je suis un peu inquiet pour mon joueur et surpris parce que je pense que c’est le moment de faire confiance aux jeunes qui ont de la qualité. Dieu sait qu’il n’y en a pas beaucoup mais lui, il l’a. Ce que vient de faire Lyon avec Mendy, de l’acheter 5M€ et de le revendre 50M€ deux saisons après, c’est ce que devrait faire l’OM. Ce joueur a le potentiel donc il faut essayer… » Yvan Le Mée, agent de Niels Nkounkou – Source : RMC Sport

Mercato OM : Alvaro est clair concernant son avenir !

Avant le déplacement à Lyon en quart de finale de Coupe de France, le défenseur Alvaro était en conférence de presse ce lundi. Le joueur espagnol a évoqué son prêt qui doit se transformer en transfert définitif avec une option obligatoire…

je souhaite rester à l’OM — Alvaro

« Je suis content de jouer et de gagner avec l’OM. Mon contrat, c’est un sujet que j’aborderais avec Zubizarreta. Oui, je souhaite rester à l’OM… » Alvaro – source : conférence de presse