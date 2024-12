Mercato : Bonne nouvelle pour les finances de l’OM !

En difficulté à l’Olympique de Marseille, Azzedine Ounahi a trouvé une bouffée d’air frais au Panathinaïkos, où il enchaîne désormais les bonnes performances. Alors que le club grec envisage sérieusement de lever son option d’achat, l’avenir du milieu marocain semble s’éloigner définitivement de l’OM.

Azzedine Ounahi, révélation marocaine de la Coupe du monde 2022, connaît une renaissance au Panathinaïkos après une période compliquée à l’Olympique de Marseille. Prêté au club grec, il retrouve progressivement confiance et régularité dans son jeu, mettant derrière lui un passage marqué par des blessures, des problèmes personnels, et un manque de temps de jeu à l’OM. Ses débuts en Grèce n’ont toutefois pas été simples : il a peiné à s’imposer avant l’arrivée de Rui Vitória comme nouvel entraîneur au mois de novembre dernier. Cette arrivée marque un tournant dans la saison d’Ounahi, désormais titularisé régulièrement et redevenu un élément clé de l’équipe.

Vers un transfert définitif d’Ounahi ?

Sous la direction de Rui Vitória, Ounahi a disputé 11 matchs toutes compétitions confondues, dont 8 comme titulaire. Ses prestations montent en puissance, notamment grâce à des performances décisives face à Atromitos en Coupe de Grèce et au Dinamo Minsk en Ligue Conférence. Positionné dans un rôle central qui rappelle son influence avec la sélection marocaine, il démontre qu’il est capable de retrouver son meilleur niveau. Malgré un accrochage mineur avec son entraîneur, vite oublié, Ounahi est aujourd’hui un joueur incontournable pour le Panathinaïkos et un atout précieux en vue des prochaines échéances, notamment la Coupe d’Afrique des Nations.

Pour la suite, Ounahi devra décider de son avenir à l’issue de cette saison. Selon les infirmation de Foot Mercato, Le Panathinaïkos envisage sérieusement de lever son option d’achat de 11,5 millions d’euros fixée par l’OM, avec qui il est sous contrat jusqu’en 2027. Un retour à Marseille semble improbable, mais son choix dépendra aussi de ses ambitions personnelles et des opportunités qui s’offriront à lui.

