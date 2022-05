Mercato concurrents OM: L’AS Monaco cherche le remplaçant de Tchouameni a Brighton ?

L’AS Monaco va connaître un mercato estival très agité. En effet, un certain Aurélien Tchouameni devrait quitter le club pour une énorme somme d’argent. Les dirigeants devront donc lui trouver un remplaçant et cela risque de ne pas être chose aisée. Cependant, les Monégasques ont bel et bien une piste en Angleterre.

Le départ d’Aurélien Tchouameni de l’AS Monaco sera l’un des plus gros dossiers de ce mercato estival. Ce serait un départ important du côté du club de la Principauté et il faudrait trouver un remplaçant digne de ce nom pour pouvoir prendre la place du taulier du milieu de terrain monégasque. Pour se faire, les dirigeants de l’ASM voudraient acheté Yves Bissouma, milieu de terrain malien de Brighton. Selon jeunesfooteux.com, Monaco pourrait offrir jusqu’à 27M d’euros au club anglais pour acquérir les services de Bissouma.

Du très beau monde sur Tchouameni ?

Très courtisé, le milieu formé au Haillan aura l’embarras du choix pour choisir sa prochaine destination. Le Real Madrid, Liverpool, Manchester United et le PSG sont sur les rangs pour s’attacher les services de Tchouameni. Malgré un contrat qui court jusqu’en 2024, l’AS Monaco s’est résolu à voir son meilleur élément quitter le navire malgré une troisième place qui pourrait conduire le club en LDC. Au micro de la chaine l’Équipe, lundi, Phillipe Clément, l’entraineur monégasque a confirmé qu’il serait quasi impossible de retenir le n°8 :