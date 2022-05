Mercato concurrents OM: Le Bétis intéressé par un Lyonnais ?

Lyon a réalisé une très mauvaise saison et ne sera même pas qualifié pour l’Europa League Conference l’année prochaine. Certains joueurs voudront donc logiquement quitter le navire pour pouvoir disputer une compétition européenne.

Comme la dernière fois que l’OM s’est qualifié en Ligue des Champions, Lyon a terminé en dehors des places européennes et ne disputera donc que le championnat et la coupe de France la saison prochaine. Un coup dur pour les Lyonnais qui verront peut-être de nombreux éléments s’en aller vers un défi sportif plus intéressant. Parmi eux, Houssem Aouar. Sorti du onze de Peter Bosz depuis l’hiver dernier, l’international espoir pourrait vouloir se relancer ailleurs. Celui qui était désiré notamment par Arsenal il y a quelques saisons pourrait finalement se trouver une porte de sortie moins clinquante.

Le duo Fekir-Aouar reformé ?

Selon les informations de Foot Mercato, le Bétis Séville voudrait faire venir Houssem Aouar pour renforcer son milieu de terrain, pourtant déjà costaud. En effet, Nabil Fekir ou encore Sergio Canales ont réalisé une saison excellente en Andalousie. Pourtant, les Verts et Blancs voudraient faire d’Aouar leur prochaine recrue. Qualifiés à minima pour l’Europa League quoiqu’il arrive lors de la dernière journée, Aouar pourra disputer une coupe d’Europe, ce qui lui sera impossible avec Lyon.

Un joueur que j’aime beaucoup — Peter Bosz

En conférence de presse, Peter Bosz a donné son avis sur Houssem Aouar et ses probables envies de départ.

«Il a un talent et c’est un joueur que j’aime beaucoup sur l’aspect technique. Il y a des choses qu’il fait bien et d’autres moins bien. Après, il faut connaître l’envie du joueur aussi. Soit son envie est de rester et de se battre pour avoir sa place. Soit son envie est de partir et de voir quelque chose d’autre. Je ne peux pas vous répondre.» Peter Bosz – Conférence de Presse