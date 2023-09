Mercato Ex OM : Des nouvelles d’un ancien jeune protégé de Bielsa !

Dans son édition du jour, La Provence nous donne des nouvelles d’un ancien jeune protégé de Marcelo Bielsa. On apprend ainsi que le défenseur formé à l’OM Stéphane Sparagna a rejoint un club de la région qui évolue en National 2.

Formé à l’Olympique de Marseille, Stéphane Sparagna (28 ans) avait fait ses grands débuts en professionnel avec Marcelo Bielsa. Après avoir quitté le club marseillais, sa progression a été malheureusement freinée par des blessures. En France au Red Star, où il a côtoyé un certain Habib Beye, une blessure au genou l’a privé des terrains pendant plus de six mois.

Selon les informations de La Provence, l’ancien joueur de l’OM a donc décidé de de s’engager officiellement avec le club d’Aubagne avec lequel il s’entraînait depuis plusieurs semaines. Aubagne évolue actuellement en National 2.

« Je me dis que si Marcelo Bielsa était resté à l’OM, ma carrière aurait pris une trajectoire différente, » explique Stéphane Sparagna au quotidien régional.

