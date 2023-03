Mercato OM : Deux profils pour remplacer Guendouzi !

Seko Fofana et Marshall Munetsi réalisent de bonnes performances avec Lens et Reims cette saison. Leurs profils respectifs pourraient-il être intéressants pour l’OM la saison prochaine ? C’est la question qui a été posée à notre consultant et ancien joueur de l’OM, Jean-Charles de Bono lors de notre émission Débat Foot Marseille.

Lors du dernier numéro de Débat Foot Marseille (en direct à 17h30 chaque lundi et jeudi sur notre chaine Youtube @footballclubdeMarseille) les noms de Seko Fofana et Marshall Munetsi ont été évoqués. Pourrait-il être intéressants pour l’OM la saison prochaine ? Notre consultant et ancien joueur de l’OM, Jean Charles de Bono a répondu à cette question lors de la traditionnelle FAQ de fin d’émission.

Il faut que le joueur arrive à s’adapter à un cadre comme celui de l’ OM – De Bono

« J’aime bien Fofana mais je pense qu’il est intouchable. Pour moi, aujourd’hui, il y a tous les clubs anglais qui sont sur lui. Et Munetsi, celui de Reims, effectivement c‘est un bon joueur dans une équipe qui fonctionne bien aujourd’hui. Si Reims fonctionnait un petit peu moins bien est-ce qu’il ressortirait autant que ce qu’il ressort aujourd’hui. La vraie question est là. Est-ce qu’il est capable de s’adapter à un OM avec une grosse pression ? Mais il a démontré des qualités qui sont quand même au-dessus de la normale parce qu’il s’imprègne du jeu de Reims. Avec bien sûr un entraîneur qui donne de la liberté offensivement et dans la récupération c‘est vrai qu’il se projette. Maintenant c‘est toujours pareil il faut regarder aussi l’état d’esprit le contexte. Il ne faut pas dire « ce joueur il est ce dans ce club-là, il va être très bon Marseille ». On en a connu combien qui étaient très bons à Lorient ou à Reims et pas à l’OM ? Par contre quand tu viens de Lens et que tu vas à Marseille tu as l’expérience mais tu as le public, c’est quasiment le même. À Lens Seko Fofana fait un mauvais match, les supporters ne vont pas lui tomber dessus. Alors qu’à Marseille si tu fais un mauvais match, le lendemain c‘est fort possible que si tu vas te promener à la plage avec ta femme, tu te fais insulter. C’est pour ça que je dis qu’il faut regarder l’état d’esprit et après le joueur. » Jean-Charles de Bono – Source : Football Club de Marseille (20/03/2023)