Mercato OM: Arteta toujours pas intéressé par Saliba ?

Pilier de la défense marseillaise cette saison, William Saliba ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Pour rappel, l’international français est prêté sans option d’achat à l’Olympique de Marseille par Arsenal. Les Gunners pourraient demander une belle somme pour libérer leur jeune défenseur français, d’autant plus que Saliba n’entrerait toujours pas dans les plans du coach espagnol Mikel Arteta.

Cette saison, la solidité défensive de l’Olympique de Marseille est due en très grande partie aux performances impressionnantes de William Saliba. Le néo-international français prêté par Arsenal ne sait pas encore où il évoluera l’an prochain malgré sa saison exceptionnelle. Prêté sans option d’achat par le club londonien, Saliba n’est pas sûr de retourner chez les Gunners lors de la saison prochaine. En effet, malgré ses matchs très solides, Saliba ne serait toujours pas dans les plans de l’entraîneur d’Arsenal Mikel Arteta.

A LIRE AUSSI: Bailly pisté par Longoria, Arsenal fait grimper le prix de Saliba et Thauvin fait une révélation… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Arteta ne veut toujours pas de Saliba ?

A LIRE AUSSI: Mercato OM : « J’ai été à deux doigts de prolonger, Longoria a tout fait, mais… »

Déjà l’été dernier, Mikel Arteta ne comptait pas sur William Saliba. Après un prêt de six mois à l’OGC Nice, le défenseur formé à Saint-Etienne s’est retrouvé à nouveau prêté du côté de Marseille cette fois-ci. Une occasion pour Saliba d’engranger de l’expérience et du temps de jeu. Sampaoli en a d’ailleurs fait l’une des ses pièces maitresses du système de jeu marseillais puisqu’il fait partie des joueurs les plus utilisés par le coach argentin.

Malgré ses très bonnes performances, Mikel Arteta ne voudrait toujours pas de William Saliba dans son groupe. En effet, selon Mirror, le coach espagnol ne voudrait toujours pas voir l’international français dans son effectif malgré les difficultés défensives importantes de son équipe. Arteta espérerait un transfert dès cet été mais un vente sèche risquerait d’être trop compliquée à assumer financièrement pour l’Olympique de Marseille. Pablo Longoria devrait certainement privilégier un nouveau prêt dans un premier temps.

Saliba se sent bien à Marseille

« Je suis devenu un mec du 13 maintenant. On verra, il y aura des discussions intenses je pense cet été, le foot ça change beaucoup. On sait jamais, il me reste deux mois il faut déjà que je prouve qu’il faut me garder, ça peut vite tourner au vinaigre. Marseille c’est incroyable. C’est pour ça, comme je suis prêté qu’une année, chaque match à domicile je profite comme si c’était le dernier parce que je ne suis pas sûr de retrouver une ambiance comme celle-ci ailleurs, donc j’en profite au cas où je ne revienne pas ici » William Saliba – Source : Le Vestiaire RMC (09/04/22)