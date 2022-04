Bailly pisté par Longoria, Arsenal fait grimper le prix de Saliba et Thauvin fait une révélation… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Comme tous les soirs FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi : Bailly pisté par Longoria, Arsenal fait grimper le prix de Saliba et Thauvin fait une révélation…

Mercato OM : Longoria veut un défenseur de Manchester United !

À l’approche du mercato estival, Pablo Longoria commence déjà à observer plusieurs profils. L’Espagnol aimerait se faire transférer Éric Bailly à l’OM en cas de départ de William Saliba.

Pablo Longoria commence à tâter le terrain. Alors que la saison arrive à son terme, le mercato estival, lui, se rapproche. Si la saison de l’Olympique de Marseille se passe bien, l’Espagnol veut déjà préparer la suite et le prochain exercice. En effet, certains joueurs pourraient quitter le navire cet été. Parmi eux, William Saliba ou encore Amine Harit qui sont seulement prêtés au club sans option d’achat.

En ce qu’il concerne le défenseur appartenant à Arsenal, il sera difficile de le conserver la saison prochaine. En effet, les Gunners ne seraient pas enclins à s’en séparer définitivement. Seul un chèque aux alentours des 30 millions d’euros pourrait commencer à les faire réfléchir. Une somme qui devrait être difficile à débourser pour l’OM. Dans le doute, Pablo Longoria a donc déjà commencé a activé d’autres pistes dans le secteur défensif.

Eric Bailly pour remplacer William Saliba ?

À en croire les informations révélées par Fabrice Hawkins hier soir, l’Olympique de Marseille serait intéressé par le profil d’Éric Bailly. Le défenseur de Manchester United connaît une saison difficile puisqu’il n’a disputé que 7 matches toutes compétitions confondues cette saison. Pablo Longoria aurait donc la volonté de relancer le joueur de 28 ans.

Le journaliste informe que Pablo Longoria avait déjà tenté de se faire prêter Éric Bailly l’hiver dernier, sans succès. Désormais, il privilégierait un transfert de l’Ivoirien pour se renforcer la saison prochaine. Toutefois, Éric Bailly suscite l’intérêt d’autres équipes en Italie et devrait prendre sa décision à la fin de la saison. Reste donc à savoir vers quelle équipe se portera son choix lors du prochain mercato estival.

🔵L’OM revient à la charge pour le défenseur de ManU Éric Bailly.

Pablo Longoria avait tenté un prêt en janvier. Il penche désormais pour un transfert cet été. L’Ivoirien, qui a plusieurs offres notamment en Italie, prendra sa décision à la fin de la saison. — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) April 21, 2022

Mercato OM : Arsenal fait grimper le prix de Saliba !

Prêté sans option d’achat par Arsenal, William Saliba impressionne à l’OM cette saison. Si Pablo Longoria aimerait le conserver, les Gunners ont fait grimper son prix…

C’est l’une des satisfactions de l’Olympique de Marseille cette saison. William Saliba est prêté depuis le début de la saison par Arsenal sans option d’achat. À seulement 21 ans, le défenseur central est l’un des joueurs les plus utilisés par Jorge Sampaoli cette saison. Auteur de solides performances et faisant preuve d’une sérénité remarquable à chacune de ses apparitions, William Saliba impressionne cette saison. Il est même parvenu à taper dans l’oeil de Didier Deschamps, qui lui a offert ses deux premières sélections en Équipe de France.

De leur côté, les supporters de l’OM rêveraient de voir rester le défenseur central d’Arsenal la saison prochaine. Toutefois, l’opération semble compliquée à réaliser. En effet, les Gunners sont conscients des bonnes performances qu’il réalise en France et souhaiteraient le conserver la saison prochaine. Seul un chèque important pourrait amener à faire réfléchir le club londonien.

Arsenal veut 42 millions d’euros pour Saliba

En Europe, les performances de William Saliba ne sont pas passées inaperçues. En effet, on apprenait dernièrement que l’Atlético Madrid semblait aussi intéressé par le profil du défenseur central. Toutes ces données sont arrivées sur le bureau des dirigeants d’Arsenal qui semblent avoir pris une décision importante au sujet de son défenseur.

À en croire les informations révélées par The Sun, les Gunners ont pris conscience du potentiel de William Saliba et demanderaient désormais au moins 35 millions de livres soit 42 millions d’euros pour s’en séparer. Reste donc à savoir comment évoluera ce dossier d’ici les prochaines semaines. Pablo Longoria pourrait utiliser l’épanouissement du joueur à Marseille dans les négociations.

Je suis devenu un mec du 13 maintenant. On verra, il y aura des discussions intenses je pense cet été — Saliba

Dans l’émission le Vestiaire diffusée sur RMC lundi 11 avril, l’international français a affirmé qu’il se sentait marseillais… Un nouveau message envoyé à Pablo Longoria pour le convaincre de le conserver? Il faudra débourser une grosse somme pour le président olympien…

« Je suis devenu un mec du 13 maintenant. On verra, il y aura des discussions intenses je pense cet été, le foot ça change beaucoup. On sait jamais, il me reste deux mois il faut déjà que je prouve qu’il faut me garder, ça peut vite tourner au vinaigre. Marseille c’est incroyable. C’est pour ça, comme je suis prêté qu’une année, chaque match à domicile je profite comme si c’était le dernier parce que je ne suis pas sûr de retrouver une ambiance comme celle-ci ailleurs, donc j’en profite au cas où je ne revienne pas ici » William Saliba – Source : Le Vestiaire RMC (09/04/22)

Mercato OM : « J’ai été à deux doigts de prolonger, Longoria a tout fait, mais… »

Dans un entretien accordé ce jeudi à l’Equipe, Florian Thauvin, revient sur son départ libre de l’OM, l’été dernier. l’ancien attaquant, qui s’amuse sous les couleurs des Tigres de Monterrey a déclaré qu’il ne regrettait pas son choix de rejoindre le Mexique.

Considéré comme un élément important de l’effectif marseillais, Florian Thauvin a pris la décision de quitter l’OM après huit saisons passées au club. L’actuel joueur des Tigres de Monterrey a disputé 281 matchs pour 86 buts inscrits. L’histoire entre l’OM et Thauvin s’est achevé l’été dernier alors que les performances et l’implication étaient parfois remises en cause sur la deuxième partie de saison.

C’était bien aussi pour le club de tourner la page – Thauvin

Dans un entretien à l’Equipe, Florian Thauvin livre les dessous de son départ de l’OM l’été dernier en affirmant que cette décision a été prise dans l’intérêt des deux parties.

J’ai été à deux doigts de prolonger, Pablo Longoria (le président du club phocéen) a tout fait et je le remercie encore. Il aurait mérité que je prolonge vu son investissement. Mais j’avais fait le tour de Marseille. Il aurait fallu que je sois à 100 % dans ma tête pour rester à l’OM. Ce n’était plus le cas. Ma motivation n’était plus totale. Je le sentais bien intérieurement. J’étais appelé ailleurs. J’avais besoin de changer à 28 ans. J’avais déjà réalisé mon rêve de jouer à l’OM. C’était bien aussi pour le club de tourner la page. L’OM avait besoin de nouvelles têtes pour ouvrir une nouvelle ère ». Florian Thauvin – Source : L’EQUIPE (21/04/2022)

Les débuts de Florian Thauvin au Tigres ont été compliqués à l’image de ceux avec l’OM dès qu’il a signé en provenance du SC Bastia après avoir été élu meilleur jeune de Ligue 1. Auteur de six buts et sept passes décisives, le champion du monde 2018 commence petit à petit à enchaîner les bonnes performances avec ses nouvelles couleurs. Pour faciliter son intégration, il a pu compter son ancien coéquipier à l’OM, André-Pierre Gignac, qui lui est devenu une véritable légende des Tigres et du championnat. Nul doute que la présence de l’ancien numéro 9 a grandement aidé Thauvin à être mieux sur le terrain.

A 29 ans, Florian Thauvin ne semble pas avoir dit au revoir à l’Équipe de France, comme Gignac pour l’Euro 2016, s’il continue d’enchaîner les bonnes performances avec les Tigres, il aura peut-être une chance d’être du voyage au Qatar pour la Coupe du Monde 2022.

