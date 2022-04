Dans un entretien accordé ce jeudi à l’Equipe, Florian Thauvin, revient sur son départ libre de l’OM, l’été dernier. l’ancien attaquant, qui s’amuse sous les couleurs des Tigres de Monterrey a déclaré qu’il ne regrettait pas son choix de rejoindre le Mexique.

Considéré comme un élément important de l’effectif marseillais, Florian Thauvin a pris la décision de quitter l’OM après huit saisons passées au club. L’actuel joueur des Tigres de Monterrey a disputé 281 matchs pour 86 buts inscrits. L’histoire entre l’OM et Thauvin s’est achevé l’été dernier alors que les performances et l’implication étaient parfois remises en cause sur la deuxième partie de saison.

C’était bien aussi pour le club de tourner la page – Thauvin

Dans un entretien à l’Equipe, Florian Thauvin livre les dessous de son départ de l’OM l’été dernier en affirmant que cette décision a été prise dans l’intérêt des deux parties.

J’ai été à deux doigts de prolonger, Pablo Longoria (le président du club phocéen) a tout fait et je le remercie encore. Il aurait mérité que je prolonge vu son investissement. Mais j’avais fait le tour de Marseille. Il aurait fallu que je sois à 100 % dans ma tête pour rester à l’OM. Ce n’était plus le cas. Ma motivation n’était plus totale. Je le sentais bien intérieurement. J’étais appelé ailleurs. J’avais besoin de changer à 28 ans. J’avais déjà réalisé mon rêve de jouer à l’OM. C’était bien aussi pour le club de tourner la page. L’OM avait besoin de nouvelles têtes pour ouvrir une nouvelle ère ». Florian Thauvin – Source : L’EQUIPE (21/04/2022)

Les débuts de Florian Thauvin au Tigres ont été compliqués à l’image de ceux avec l’OM dès qu’il a signé en provenance du SC Bastia après avoir été élu meilleur jeune de Ligue 1. Auteur de six buts et sept passes décisives, le champion du monde 2018 commence petit à petit à enchaîner les bonnes performances avec ses nouvelles couleurs. Pour faciliter son intégration, il a pu compter son ancien coéquipier à l’OM, André-Pierre Gignac, qui lui est devenu une véritable légende des Tigres et du championnat. Nul doute que la présence de l’ancien numéro 9 a grandement aidé Thauvin à être mieux sur le terrain.

A 29 ans, Florian Thauvin ne semble pas avoir dit au revoir à l’Équipe de France, comme Gignac pour l’Euro 2016, s’il continue d’enchaîner les bonnes performances avec les Tigres, il aura peut-être une chance d’être du voyage au Qatar pour la Coupe du Monde 2022.

