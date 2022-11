Mercato OM : Longoria vise un international algérien libre en juin !

L’Olympique de Marseille devrait se montrer particulièrement actif durant le mercato d’hiver qui ouvrira ses portes en janvier. Si plusieurs départs sont à prévoir, des renforts devraient également débarquer à l’OM.

Le championnat de France reprendra ses droits fin décembre. Le mercato ouvrira ses portes dans la foulée. Les dirigeants marseillais ont visiblement déjà quelques noms en tête pour renforcer l’équipe d’Igor Tudor. Selon les informations du média Jeunesfooteux.com, Pablo Longoria a coché le nom de Ramy Bensebaini (27ans). L’international algérien aux 56 sélections sera en fin de contrat avec le Borussia Mönchengladbach en fin de saison. Passé par Montpellier et Rennes, le latéral gauche, capable d’évoluer également axe gauche, est également dans le viseur de la Juventus de Turin et du Borussia Dortmund.

Il y a quelques semaine, en conférence de presse, le président de l’OM Pablo Longoria avait rassuré les supporters en affirmant que le club resterait attentif aux opportunités pendant le mercato.

« Tout d’abord, mes pensées vont à Amine. Il va mieux moralement. C’est un coup dur pour le club, il représente beaucoup pour le vestiaire. C’est quelqu’un qu’on apprécie, pour son niveau sur le terrain et en dehors. Si on vend Gerson et qu’on perd Harit, et la tendance est qu’il rate toute la saison, oui ce sera une priorité pour nous de prendre un joueur offensif cet hiver. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (15/11/2022)

