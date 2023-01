Mercato OM : Les dernières révélations de Bouhafsi sur le dossier Moffi !

Ces derniers jours, c’est le dossier Terem Moffi qui prend de l’ampleur. D’après les informations de Mohamed Bouhafsi, les agents du joueurs temporisent !

Depuis ce lundi, le dossier chaud du mercato de l’Olympique de Marseille, c’est la venue de Terem Moffi qui est directement liée au départ de Bamba Dieng vers Lorient. Seulement, les agents du joueur nigérian seraient en pleine réflexion pour leur attaquant.

Un accord a été trouvé, mais…

D’après les informations de l’ancien journaliste de RMC Sport, Mohamed Bouhafsi, l’entourage de Terem Moffi réfléchit toujours à toutes les possibilités pour son départ. Plusieurs clubs se sont positionnés ces derniers jours et ses agents n’ont pas encore pris de décision.

« Les agents de Moffi temporisent ces dernières heures alors que tout le monde est ok. Ils tâtent le marché et veulent voir comment ça peut encore bouger. » Mohamed Bouhafsi – Source : Twitter (24/01/23)

C’est un bon attaquant de Ligue 1

Dans le DFM de ce lundi, Jean Charles De Bono a donné son avis sur le possible recrutement de Terem Moffi en provenance du FC Lorient.

‘C’est un joueur qui a de l’expérience et qui est titulaire à Lorient. Il confirme une nouvelle fois, même s’il a été blessé, que c’est un vrai buteur qui peut jouer seul devant par sa vitesse et par sa puissance. Ce que nous démontre Terem Moffi depuis quelques saisons, on ne peut pas dire que ce n’est pas un joueur qui ne rentre pas dans le cadre de l’Olympique de Marseille. Dans le système où veut jouer Tudor, il rentre tout à fait. L’attaquant devant avec les deux de derrière qui font le travail pour lui, qui récupèrent et qui vont dans la profondeur. Il est capable d’aller lutter face à un ou deux adversaires, seul par sa vitesse, par ses dribbles et par sa puissance. Donc se serait un joueur, pour moi, actuellement, qui serait capable de jouer à l’OM. Il a toutes les qualités requises pour être dans cet effectif ». Jean-Charles de Bono – Source : Football Club de Marseille (23/01/2023)