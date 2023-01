Accord avec Lorient pour Moffi ? Dieng a pris l’avion et Longoria a tenté un ex du PSG… Les 3 infos mercato OM de ce mardi

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi : l’OM pourrait finalement tenter de recrutement un attaquant, une officialisation attendue pour Ilic et Longoria a des options au poste de milieu offensif (ou attaquant).

Longoria discute avec Moffi, offre à venir ?

L’Olympique de Marseille aurait bien l’intention de récupérer Terem Moffi. D’après Foot Mercato et l’Equipe, un accord aurait été trouvé entre l’OM et Lorient. Reste à convaincre Moffi et Dieng !

Foot Mercato expliquait ce mardi que le Nigérian préférerait rejoindre l’OGC Nice pour le moment et qu’aucun accord n’a été trouvé avec le joueur. C’est l’un des dossiers chauds de cette fin de mercato en Ligue 1 !

L’Olympique de Marseille dégaine 30M€ pour s’attacher les services de @7erem_ !!

Lorient acceptera ce deal à une condition: s’attacher les services de Bamba Dieng à qui Lorient promet un long contrat. #OM #FCLorient — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) January 24, 2023

C’est un bon attaquant de Ligue 1

Dans le DFM de ce lundi, Jean Charles De Bono a donné son avis sur le possible recrutement de Terem Moffi en provenance du FC Lorient.

»C’est un joueur qui a de l’expérience et qui est titulaire à Lorient. Il confirme une nouvelle fois, même s’il a été blessé, que c’est un vrai buteur qui peut jouer seul devant par sa vitesse et par sa puissance. Ce que nous démontre Terem Moffi depuis quelques saisons, on ne peut pas dire que ce n’est pas un joueur qui ne rentre pas dans le cadre de l’Olympique de Marseille. Dans le système où veut jouer Tudor, il rentre tout à fait. L’attaquant devant avec les deux de derrière qui font le travail pour lui, qui récupèrent et qui vont dans la profondeur. Il est capable d’aller lutter face à un ou deux adversaires, seul par sa vitesse, par ses dribbles et par sa puissance. Donc se serait un joueur, pour moi, actuellement, qui serait capable de jouer à l’OM. Il a toutes les qualités requises pour être dans cet effectif ». Jean-Charles de Bono – Source : Football Club de Marseille (23/01/2023)

Dieng à Lorient dès ce soir, un transfert entre 8 à 10M€ ?

L’Olympique de Marseille aurait trouvé un accord concernant Bamba Dieng et un transfert vers Lorient. Le joueur devrait bien rejoindre la Bretagne ce soir.

En effet, selon Alexandre Jacquin, journaliste à la Provence, « Bamba Dieng va s’envoler pour Lorient dès ce soir. S’il se concrétise, son transfert chez les Merlus est estimé entre 8 et 10M€. Les discussions portaient initialement sur un contrat de quatre ans et demi, mais il préfère trois ans et demi. » Un départ qui pourrait envoyer Moffi dans l’autre sens vers Marseille…

Bamba #Dieng va s’envoler pour #Lorient dès ce soir. S’il se concrétise, son transfert chez les Merlus est estimé entre 8 et 10M€. Les discussions portaient initialement sur un contrat de quatre ans et demi, mais il préfère trois ans et demi. #OM #MercatOM — Alexandre Jacquin (@AJac13) January 24, 2023



Lundi, L’Equipe affirmait que Terem Moffi était l’une des pistes prioritaires de l’Olympique de Marseille pour ce mercato hivernal. Le club souhaiterait intégrer Bamba Dieng dans le deal afin de faire baisser le prix du transfert qui devrait s’élever aux alentours de 18 millions d’euros bonus compris.

D’après Foot Mercato, Bamba Dieng aurait fait comprendre qu’il était déterminé à l’idée de rejoindre Lorient afin d’avoir du temps de jeu en Ligue 1. Le Sénégalais n’attendrait pas seulement l’issue du deal avec Terem Moffi et apprécierait l’idée de jouer sous les couleurs des Merlus.

🚨Info: Bamba Dieng 🇸🇳💫 ▫️L’attaquant de l’OM veut rejoindre Lorient et ce peu importe l’issue du dossier Moffi/OM ▫️Comme évoqué sur @footmercato, Lorient a refusé une nouvelle offre de Nice ces dernières heures ▫️Fery reste intransigeant et ne vendra qu’au prix qu’il a fixé pic.twitter.com/tpKdIY5zYG — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 23, 2023

Bamba, il n’a pas 50000 points faibles, il a juste besoin d’un déclic — Papin

Dans un long entretien accordé à la Provence, Jean Pierre Papin balaye plusieurs thèmes dont celui de Bamba Dieng. Pour lui, l’attaquant sénégalais a juste besoin d’un déclic, de moins se précipiter devant le but..

« Dieng ? Je ne l’ai pas suffisamment vu jouer pour avoir une opinion. Mais je vois ce dont il est capable à l’entraînement, il va très vite, il garde bien le ballon. Il lui manque de marquer des buts pour passer un cap. Je pense qu’il est frustré de ne pas pouvoir marquer, même s’il se procure des occasions. On a tous connu ça quand on était joueur. (…) L’OM a des supporters passionnés, mais aussi connaisseurs. Et ici, à partir du moment où tu mouilles le maillot, on te pardonne beaucoup. Quand tu as compris ça, tu as compris beaucoup de choses. Il faut travailler sur ses faiblesses pour les corriger. Mais pour revenir à Bamba, il n’a pas 50000 points faibles, il a juste besoin d’un déclic, de marquer un ou deux buts. Il sait faire, je pense qu’il se précipite trop car il voudrait marquer ce but mais il n’y arrive pas. » Jean Pierre Papin – source : La Provence (18/01/2023)

L’OM a tenté Gonçalo Guedes, sans succès !

A la recherche de renforts dans le secteur offensif, l’Olympique de Marseille aurait pris contact avec un ancien joueur du PSG d’après La Provence.

Ce mardi, La Provence explique dans un article que l’Olympique de Marseille veut toujours se renforcer offensivement après l’échec du dossier Leandro Trossard. Le club aurait d’ailleurs pris contact avec l’entourage de l’ancien du Paris Saint-Germain, Gonçalo Guedes.

L’OM a approché Guendouzi?

Seulement, le Portugais souhaite absolument retour à Benfica, son ancien club avant d’arriver dans la capitale française. Ailier capable d’évoluer à la pointe de l’attaque, Guedes avait le profil de couteau suisse en attaque qu’apprécie Tudor mais le club aurait stoppé les négociations. Pour le moment, la piste la plus concrète semble être celle menant à Terem Moffi qui joue à Lorient.

Ça peut être très bien d’avoir le profil de Bamba Dieng — G.Biraud

D’après Gaël Biraud, responsable des Sports de La Marseillaise, il ne faut pas laisser partir l’international sénégalais s’il n’y a pas de recrutement à ce poste d’attaquant de pointe.

« Je pense que c’est un joueur qui a le jeu pour pour l’Angleterre. Maintenant, quand tu le vois sur les derniers matchs, il a encore beaucoup de déchet dans son jeu. Je pense que Tudor l’a reconnu. D’ailleurs, il a autant de talent que de déchet, donc c’est très très frustrant. On voit que quand il rentre, l’OM se crée beaucoup plus d’occasions dans la profondeur. Manque de temps de jeu pour progresser? Exactement. C’est pour ça que, en tout cas, s’il part, je pense que l’OM se prive de quelque chose parce que c’est quand même un joueur qui est différent d’Alexis Sanchez. Ça peut être très bien d’avoir le profil de Bamba Dieng. Et puis, en effet, il peut encore progresser. S’il part, il faudra vraiment recruter. Moi, je pense que l’OM n’a pas forcément besoin de recruter. On est sur une potentielle recrue offensive. Moi, je trouve que l’effectif pourrait tourner comme ça sur une demi saison. Il reste quasiment un match par semaine jusqu’en février. Si Dieng part, en revanche, là, on a plus de deuxième attaquant derrière. Et puis surtout, je pense que c’est le profil qui est intéressant, complémentaire avec Sanchez. » Gaël Biraud – Source : Football Club de Marseille (19/01/23)