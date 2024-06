Mercato OM : « Ces salaires à 500 000 euros par mois, c’est fini ! « 

Notre journaliste Benjamin Courmes s’esr exprimé sur la rumeur d’un départ de Veretout vers l’Arabie Saoudite lors de notre émission Débat Foot Marseille. Un départ qui permettrait à l’OM de dégraisser sa masse salariale élevée, en vu de la prochaine saison sans coupe d’Europe.

Interrogé lors de notre émission Débat Foot Marseille sur l’intérêt du club Al-Duhail, entraîné par Christophe Galtier, pour Jordan Veretout, notre journaliste Benjamin Courmes ouvre la porte à un départ du milieu international français. « Un départ de Veretout, c’est clair que vu son niveau de salaire, si t’as une offre il faut qu’il parte, je pense. Son niveau de performance il est pas en adéquation avec son niveau de salaire. Et son niveau de salaire n’est d’ailleurs plus en adéquation avec la Ligue 1 en général. »

« Ces salaires à 500 000 euros, c’est de la préhistoire »

Évalue à 540 000 euros par mois, Veretout est devenu le 2ème plus gros salaire de l’effectif olympien depuis le retour de Correa en prêt à l’Inter Milan. « Ces salaires à 500 000 euros par mois, c’est de la préhistoire ça n’existe plus. Des joueurs à 500 000 euros par mois t’en aura plus, ou alors ça sera vraiment 1 ou 2 mecs qui vont t’apporter un niveau vraiment autre que ce que tu peux avoir en Ligue 1. »

D’autres options moins coûteuses ?

« Jordan Veretout je pense vraiment que tu peux recruter d’autres joueurs en Ligue 1 qui t’apporteront autant sur le terrain, poursuit le journaliste du FCM. Comme Benjamin André, qui te coûtera d’ailleurs moins cher. ». À noter que le milieu de Lille est lui aussi pisté par Christophe Galtier, en ballotage avec Jordan Veretout. De nouvelles précisions arriveront sûrement très bientôt.