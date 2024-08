Mercato OM : « c’est tellement petit !»

Le mercato de l’OM continue de bouger et la direction aimerait bien dégraisser la masse salariale. Pour ça des indésirables de De Zerbi ont été pointé et placé dans un « loft ». Le youtubeur spécialisé dans le foot et supporter de l’OM Hugo Ftbl pousse un coup de gueule sur ces « méthodes ».

Invité de l’émission apéro mercato de ce jeudi, Hugo Ftbl youtubeur spécialisé dans le foot et supporter de l’OM a poussé un coup de gueule concernant le « loft » Des méthodes pas respectueuses pour des joueurs qui ont été exemplaires.

« Un loft, c’est tellement petit »

Avec l’arrivé de Roberto De Zerbi, plusieurs joueurs n’entrent plus dans le projet de l’OM. Les dirigeants souhaitent les faire partir pour dégraisser la masse salariale, et les ont donc placés dans le « loft ». C’est-à-dire le groupe des indésirables, ils n’ont notamment plus la possibilité de s’entraîner avec l’effectif du coach italien.

Le youtubeur spécialisé dans le foot et supporter de l’OM Hugo Ftbl dénonce ces « méthodes » et regrette le traitement de ces joueurs : « Tu mets des gros noms dans le loft, franchement il n’y a rien à reprocher à aucun d’entres eux. Ulisses Garcia le pauvre, il était là pour dépanner 6 mois. Mais pour les autres, c’est petit et en plus ils trouvent des stratagèmes pour les pousser vers la sortie. Chose qui avait déjà était le cas avec Pape Gueye, Kamara, Bakambu qui disait que ça le faisait jouer latéral gauche. Là carrément ils ont fait un loft, c’est tellement petit ».

« Si t’en veux plus tu négocies avec eux »

Le youtubeur continue : « Ce sont des joueurs qui ont rendu tellement de service à l’OM, parce que sans Veretout cette année qui court pour 8 c’est compliqué. Pau Lopez, ok il n’est pas excellent mais au moins dans le vestiaire je pense qu’il avait une voix qui portait et il était moyen. Mbemba, l’émotion de la saison c’est lui qui met sa frappe de loin contre l’Atalanta à domicile, et puis il s’est donné et il a toujours été à peu près bon. Si t’en veux plus t’essaies de négocier avec eux, mais le loft, trouver des stratagèmes… Entre le mercato où tu prends des profils qui ont tous des histoires, l’un qui n’aime pas l’OM, l’autre a des affaires hors sportives, ce n’est vraiment pas fou. En plus ceux qui sont appréciés et qui jouent déjà tu les mets dehors. Ça met un bon coup de froid juste après l’arrivé de De Zerbi. »

