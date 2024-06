Mercato OM : Clauss, des paroles et d’autres actes ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Récemment, le joueur français avait déclaré, en conférence de presse, que l’arrivée de Roberto De Zerbi à l’OM pouvait influer sur son choix pour l’avenir de sa carrière. Cependant, d’après des révélations de La Provence, la décision aurait déjà été prises entre le latéral et le club.

Partira ou partira pas ? Le cas de Jonathan Clauss continue de faire parler dans la cité phocéenne alors que le joueur reste toujours évasif sur son avenir, multipliant pourtant les sorties publiques à ce sujet. Lors d’un entretien pour le média Carré, il avait même déclaré qu’un départ était envisageable. « Si tout le monde y trouve son compte, que l’OM soit content, que moi je sois content, alors on se séparera. Mais si l’OM n’y trouve pas son compte, ils ne me vendront pas », avait-il déclaré.

L’arrivée de De Zerbi bouscule les plans ?

Mercredi, en conférence de presse, le joueur s’était exprimé sur l’arrivée de De Zerbi, qui va s’engager pour 3 ans avec l’OM. Une déclaration qui laissait entendre que l’arrivée du coach pouvait changer les choses. « Je trouve ça extrêmement positif, l’arrivée de De Zerbi à l’OM. On connaît ses qualités d’entraîneur, on a pu l’affronter avec Brighton en Europa League. Ça peut peser dans la balance. Quand vous savez qu’un coach arrive avec de tels principes, ça peut être plaisant de jouer sous ses ordres. Ça rebat peut-être les cartes et on verra ce qui se passera cet été ».

A lire aussi : Mercato : Une piste offensive s’envole officiellement pour l’OM?

Jonathan Clauss quand même sur le départ ?

A lire aussi : Mercato OM: cette rumeur (alléchante et peu probable) qui vient d’Italie…

Alors que son discours pouvait laisser supposer que son avenir serait finalement du côté de Marseille, l’arrivée du nouveau coach ne changerait rien. Selon La Provence, les dirigeants marseillais sont toujours à la recherche d’une porte de sortie pour le joueur, espérant en tirer un bon prix à un an de la fin de son salaire. Le joueur aurait également toujours la tête ailleurs, préférant un départ à l’étranger. En plein Euro, il est peu probable cependant de voir Jonathan Clauss prendre une décision avant la fin de la compétition.