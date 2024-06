Mercato concurrent OM : une jeune pépite de Rennes vers un cador italien ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Auteur d’une bonne seconde partie de saison avec le FC Rennes, Guela Doué, le latéral droit de Rennes devrait s’envoler du côté de l’Italie durant ce mercato. Affaiblis après le départ de 2 de ses latéraux, l’AS Roma devrait se positionner sur le joueur ivoirien.

Alors que son petit frère, Désiré Doué, pourrait lui aussi quitter le Stade Rennais, Guela Doué, le latéral droit de 21 ans, est lui aussi convoité. À un an de la fin de son contrat, le Stade Rennais ne le prolongera pas et ne souhaitera sûrement pas le laisser partir libre la saison prochaine. Avec le départ de deux latéraux, c’est l’AS Roma qui serait bien avancé dans le dossier pour enrôler le jeune joueur ivoirien, selon Gianluca Di Marzio de Sky Sport.

Des départs à compenser

Apparaissant à 33 reprises avec le maillot rennais cette saison, Guela Doué est monté en puissance et s’est retrouvé titulaire en deuxième partie de saison. Des performances qui ont su séduire le club romain, qui cherche à se renforcer après le départ de Leonardo Spinazzola et Rich Karsdorp. Tout comme son petit frère, il devrait donc céder aux sirènes des cadors européens et quitter le championnat français.

A lire aussi : La reprise pour l’OM et les autres club de L1 c’est pour quand ?

Une vague de joueur sur le départ à Rennes

Outre les frères Doué, plusieurs autres joueurs importants du Stade Rennais devraient quitter le club breton durant le mercato. Martin Terrier, auteur d’une saison mitigé avec 9 buts TTC, serait également sur le départ. À 27 ans, le joueur dispose encore d’une belle valeur marchande et ne devrait pas rester la saison prochaine. Lorenz Assignon, en prêt à Burnley durant la saison, devrait également lui aussi quitter Rennes, d’un commun accord avec le club.

A lire aussi : Mercato OM : Aguerd a sa préférence en Ligue 1 ?