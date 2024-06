Mercato OM : De Zerbi pourquoi ce n’est pas encore officiel ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Si l’arrivée de De Zerbi à l’OM ne fait plus aucun doute, son officialisation pourrait, elle, prendre un peu plus de temps. Le club olympien et Brighton doivent encore terminer la finalisation des derniers détails pour libérer le coach de son contrat.

Les supporters devront encore se montrer un peu patients pour voir De Zerbi officialisé par l’OM. Si plus aucun doute ne subsistent quant à sa venue dans la cité phocéenne, il reste encore quelques détails à ratifier. Selon RMC Sport, cette attente serait justifiée par les délais de la rédaction du contrat de l’entraîneur italien et l’activation de sa clause afin de quitter Brighton.

A lire aussi : Mercato OM : Rencontre à venir entre Aubameyang et le club d’Al-Shabab ?

Une histoire de jours ?

A lire aussi : Mercato : Un ailier de Newcastle à 30 M€ pisté par l’OM ?

Alors que les joueurs reprendront l’entraînement au début de juillet, nul doute que l’officialisation n’est plus qu’une affaire de jours. En plus des détails de son contrat, le coach italien arrivera avec 7 membres du staff. Un nombre important d’adjoint, qui vient se rajouter à l’arrivée du directeur technique Giovanni Rossi, proche de De Zerbi. Des arrivées qui entraînent donc d’autres démarches administratives. A noter qu’aucune clause de départ ou autre ne serait en discussion entre les deux partis qui souhaitent travailler ensemble sur le long terme.