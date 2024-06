Mercato : Un ailier de Newcastle à 30 M€ pisté par l’OM ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

En attendant l’arrivée du coach De Zerbi dans la cité phocéenne, l’OM commence déjà à travailler sur son effectif. Toujours à la recherche d’ailiers, le club pourrait se tourner vers Newcastle pour dénicher leur future pépite.

Avec le possible départ de plusieurs joueurs offensifs et après une saison portée par le trop seul Aubameyang en attaque, l’OM cherche à se renforcer dans ce secteur. L’arrivée du coach italien Roberto De Zerbi devrait également grandement influencer le mercato. Adepte d’un format avec deux ailiers en plus d’un buteur et d’un milieu offensif, l’OM aurait peut-être même déjà trouvé sa solution du côté de l’Angleterre.

Une pépite de 19 ans ?

Prêté par Newcastle au club du Feyenoord cette saison, Yankuba Minteh serait bien une des pistes de l’OM selon le journaliste Gianluca Di Marzio. À seulement 19 ans, le jeune ailier droit a signé une saison plus que réussie en Eredivisie inscrivant 10 buts et 7 passes décisives en 27 matchs. Newcastle demanderait toutefois 30 millions d’euros pour se séparer de sa pépite, une somme qui pourrait poser problème pour l’OM. D’autant plus que plusieurs autres clubs comme la Roma ou Everton seraient également sur le coup.