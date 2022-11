Mercato OM : Deux recrues estivales de Longoria déjà sur le départ ! Des clubs sont intéressés !

Le mercato de l’Olympique de Marseille devrait de nouveau être agité cet hiver. Le brésilien Gerson cherche déjà une porte de sortie. Deux recrues estivales de Longoria pourraient elles aussi plier bagage dès le mois de janvier.

Au moment de faire le bilan sur la première partie de saison de l’Olympique de Marseille, lors d’une conférence de presse il y a quelques jours, le président de l’OM Pablo Longoria en a également profité pour évoquer le mercato hivernal. Le dirigeant espagnol n’a pas caché que certains éléments devront certainement quitter le club marseillais pour avoir plus de temps de jeu. Deux recrues estivales sont notamment clairement visées : Isaak Touré et Luis Suarez. Deux joueurs sur lesquels le club marseillais a investi beaucoup d’argent cet été.

« On doit se poser des questions sur les joueurs avec le moins d’utilisation dans l’effectif. Sans la compétition européenne, ça conditionne la fin de saison. En fonction de la Coupe, on va jouer une fois par semaine. Les places dans le groupe vont être réduites. Isaak et Luis sont des joueurs sur lesquels on a beaucoup investi. On va réfléchir. On doit créer de la valeur. Suarez a été mis en difficulté par le retour et le travail de Dieng » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (15/11/22)

Mercato OM : Trois portes de sortie pour Isaak Touré cet hiver?

En manque de temps de jeu, Isaak Touré pourrait ainsi bel et bien quitter l’Olympique de Marseille dès le mercato d’hiver afin de jouer plus. Le jeune défenseur central au physique atypique dans le football n’a malheureusement pas réussi à gagner sa place dans l’effectif d’Igor Tudor pour le moment. Il pourrait rejoindre un nouveau club afin de gagner du temps de jeu et continuer sa progression. Avec seulement 65 minutes de temps de jeu effectif depuis le début de la saison, l’ancien Havrais a besoin d’enchaîner et de reprendre du rythme. D’après les informations du média Jeunesfooteux.com Isaak Touré, trois clubs français souhaiteraient se positionner pour cet hiver. Un prêt serait envisagé par le SCO d’Angers, l’AS Saint-Etienne ou encore le FC Metz. Si le premier évolue en Ligue 1, les deux autres sont en deuxième division, championnat où il évoluait avec le Havre la saison dernière. L’OM avait dû débourser pas moins de 5 millions d’euros pour enrôler le jeune espoir français.

Une porte de sortie pour Luis Suarez !

Luis Suarez était l’un des gros transferts de l’été. Les dirigeants ont dû débourser environ 10 millions d’euros pour le recruter. Il pourrait lui aussi changer d’air dans quelques semaines… Sur BFM Marseille, le journaliste Florent Germain a clairement fait savoir que la direction de l’OM cherchait une porte de sortie pour l’attaquant colombien : « En tout cas, si l’OM trouve une solution pour Luis Suarez, ils le prêteront ou ils le vendront. Javier Ribalta et Pablo Longoria le voyaient devant Bamba Dieng. Ils se sont fait à l’idée que très clairement que Luis Suarez ne faisait pas l’affaire, qu’il avait trop de lacunes techniques. Et cet hiver, s’ils trouvent une solution, ils vont essayer de se séparer de Luis Suarez. »

Selon le média espagnol El Desmarque, Cadix (19e de Liga) veut Luis Suárez. Le club a comme priorité le recrutement d’un attaquant lors du marché d’hiver. Et l’une des options pour ce poste est le Colombien Luis Suárez . C’est une opération compliquée car son club, l’Olympique de Marseille, n’envisage pour le moment que de le revendre, un prêt peut-il convaincre Pablo Longoria ? Prêté par Watford en 2019 au club au Real Saragosse, Suarez avait marqué 19 buts en 38 matches de seconde division espagnole.

Le président de l’OM Pablo Longoria a évoqué dans les colonnes du journal La Provence ce qu’il attendait de l’attaquant uruguayen : « C’est un joueur à qui il faut laisser du temps. Passer du championnat d’Espagne au championnat français, c’est compliqué. On attend de lui un travail physique sur les défenseurs adverses, un travail de pression, de courses dans les espaces. Il doit continuer à travailler pour s’améliorer dans la concrétisation, mais il est sur le bon chemin. Sa marge de progression est importante. »