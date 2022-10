Lyon sombre, Monaco et Rennes s’accrochent… L’OM s’envole avec le PSG

L’Olympique de Marseille a réalisé une très bonne opération en s’imposant 0-3 à Angers. Les olympiens sont toujours second du classement à deux point du PSG tandis que des concurrents comme Lyon ou Lille ont du mal à suivre.

L’OM s’est imposé en match d’ouverture de la 9e journée de Ligue 1. contre Angers ((0-3). Les marseillais confortent ainsi leur seconde place au classement et restent à deux points derrière le PSG qui a battu Nice sur sa pelouse (2-1).

Lorient occupe la troisième marche du podium grâce à sa victoire contre Lille à domicile (2-1). Du côté de Lyon, rien ne va plus. Le club de jean Michel Aulas s’est incliné à Lens (1-0) et compte désormais 10 points de retard sur l’OM. A noter que Rennes et Monaco s’accrochent en s’imposant respectivement contre Strasbourg et Nantes.

A lire aussi : Mercato ex OM : Son avenir, ses blessures et son retour sur le terrain… Des nouvelles de Ribéry !

23 – Marseille totalise 23 points après 9 matches de Ligue 1 2022/23, son co-plus haut total à ce stade dans l’élite, en comptant 3 points pour une victoire, avec 1990/91. Leader. #SCOOM pic.twitter.com/k9Kfd2A586 — OptaJean (@OptaJean) September 30, 2022

Les résultats de la 9e journée de Ligue 1 :

Angers 0-3 OM

Lorient 2-1 Lille

Troyes 2-2 Reims

Toulouse 4-2 Montpellier

Ajaccio 1-3 Clermont

Auxerre 1-1 Brest

Monaco 4-1 Nantes

Lens 1-0 Lyon

A lire aussi : Une très bonne nouvelle pour Tudor ! Gerson répond aux rumeurs, Saliba voulu par Longoria… Les 3 infos OM de ce dimanche

Le classement de Ligue 1 après la 9e journée de Ligue 1.

Clubs Pts J G N P BP BC Diff 1 Paris 25 9 8 1 0 28 5 23 2 OM 23 9 7 2 0 19 5 14 3 Lorient 22 9 7 1 1 19 13 6 4 Lens 21 9 6 3 0 17 7 10 5 Monaco 17 9 5 2 2 17 13 4 6 Rennes 15 9 4 3 2 17 9 8 7 Lyon 13 9 4 1 4 16 11 5 8 Lille 13 9 4 1 4 17 18 -1 9 Clermont 13 9 4 1 4 12 14 -2 10 Montpellier 12 9 4 0 5 21 19 2 11 Troyes 11 9 3 2 4 16 18 -2 12 Toulouse 11 9 3 2 4 13 15 -2 13 Nice 8 9 2 2 5 6 11 -5 14 Auxerre 8 9 2 2 5 9 20 -11 15 Angers 8 9 2 2 5 9 21 -12 16 Nantes 7 9 1 4 4 9 15 -6 17 Reims 7 9 1 4 4 12 19 -7 18 Brest 6 9 1 3 5 9 19 -10 19 Strasbourg 5 9 0 5 4 7 12 -5 20 Ajaccio 4 9 1 1 7 5 14 -9

Le debrief du match Angers – OM (0-3)