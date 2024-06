Mercato : La grosse somme évoquée pour ce jeune que l’OM a raté…

Après Bamba Dieng, l’OM devait récupérer un défenseur du FC Diambars. Il filera finalement à Barcelone et devrait déjà quitter la Catalogne pour un gros montant !

L’Olympique de Marseille était cité comme un club où Mikayil Faye devait évoluer. Après l’accord scellé avec le FC Diambars, les Marseillais avaient la primeur sur les talents du club sénégalais. Seulement, après des divergences sur le dossier Bamba Dieng, cet accord n’était plus vraiment d’actualité et Faye a filé à Barcelone.

Après une saison avec l’équipe B du Barça, la somme de 15M€ est évoquée par Fabrizio Romano pour un transfert du Sénégalais. Mikayil Faye pourrait donc rejoindre le FC Porto qui voit en lui une belle opportunité d’en faire un taulier de leur nouveau projet.

🔵⚪️🐉 €15m to Barcelona and important contract for the player, this is FC Porto formal proposal for Mikayil Faye – planning for him as key player for their project.

Barça will discuss a buy back clause in next meeting and deal really depends on club’s decision now. pic.twitter.com/b7uLUte1l5

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 18, 2024