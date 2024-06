Mercato Concurrents OM : Un flop quitte Nice !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). L’OGC Nice pourrait enfin trouver une porte de sortie pour son défenseur brésilien Robson Bambu qui n’a jamais convaincu !

Robson Bambu avait été recruté par Nice en 2020 pour un joli montant de 8M€. Il n’a disputé que 24 matchs avec l’OGCN et va rejoindre le Portugal. Selon RMC, « le Brésilien n’a jamais confirmé les espoirs placés en lui et poursuivra sa carrière sous les couleurs de Braga. » Le joueur de 26 ans avait encore un an de contrat, il devrait rapporter 1,2M€ à Nice dans le cadre de ce transfert. L’ancien joueur des Corinthians avait été prêté au Brésil puis au Portugal la saison dernière.

Robson Bambu jouera à Braga



Que va-t-il se passer dans les prochaine semaine du côté de Nice ? On apprend en effet que le Propriétaire des aiglons, Jim Ratcliffe serait prêt à vendre l’OGC Nice. L’homme d’affaire anglais est devenus il y a quelques mois, un actionnaire minoritaire de Manchester United.

Selon les informations de The Independant, Jim Ratcliffe souhaiterait ainsi désormais se concentrer sur les Red Devils, alors que les deux clubs sont qualifiés pour la phase de groupes de la Ligue Europa la saison prochaine.

Ineos est ainsi confronté aux problèmes de multipropriété, comme a connu RedBird Capital avec le TFC et le Milan AC cette saison. Les dirigeants niçois avaient entamé des discussions avec l’UEFA pour régler la situation et permettre aux deux équipes de jouer la C3 l’an prochain.

Après avoir acheté le club azuréen en 2019, Ineos voudrait donc déjà se séparer de l’OGC Nice. C’est un véritable coup de tonnerre pour le club azuréen.

