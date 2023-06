Mercato OM : Galtier ? Mohamed Bouhafsi confirme !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Alors que la Provence expliquait ce matin le retour de Christophe Galtier dans la liste des coachs appréciés par Longoria pour autant sa venue paraît désormais peu probable. Mohamed Bouhafsi confirme.

Via son compte Twitter, Mohamed Bouhafsi a répondu par l’affirmative à la question : « Est ce vrai que Galtier revient dans la course? »

Galtier dans la short list ?

Oui — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) June 20, 2023



Les joueurs reprennent le chemin de la commanderie la première semaine du mois de juillet soit dans environ une quinzaine de jours. Les dirigeants de l’Olympique de Marseille espèrent avoir bouclé l’arrivée du successeur d’Igor Tudor d’ici la. Après avoir étudié les pistes Marcelo Gallardo et Fonseca, l’état major marseillais se penche désormais sur le dossier Marcelino. Des discussions sont avancées avec ce dernier mais rien n’est encore conclu à ce jour.

Selon les informations du journal l’Equipe l’ancien coach de Lille et du PSG, Christophe Galtier a bien fait partie de la short list des dirigeants olympiens. Il aurait de nombreux partisans au sein du club et Pablo Longoria l’apprécie particulièrement depuis longtemps. Mais le fait qu’il vienne directement du PSG et la récente affaire avec l’OGC Nice rendent sa venue très improbable. « Aucune chance fait-on savoir au club » dans des propos relayés par le quotidien sportif » Sa vénus paraît toutefois.

Negotiations between Marcelino and OM continue — talks underway in order to reach an agreement this week. 🚨🔵 #OM More to follow. https://t.co/TqR0exN1GH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2023

Le dénouement de ce feuilleton est proche. L’OM espère pouvoir régler ce dossier cette semaine avant de pouvoir se plonger le plus rapidement possible dans le mercato estival.