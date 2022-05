Mercato OM: Jorge Sampaoli proche de la prolongation ?

Après une saison plus que réussie, Jorge Sampaoli pourrait lui aussi être récompensé. En effet, à en croire les informations de L’Equipe, une prolongation de contrat du tacticien argentin serait en bonne voie.

Chef d’orchestre d’un OM souvent très séduisant cette saison, Jorge Sampaoli a ramené un vent de fraîcheur sur la Ligue 1. Il a réussi à ramener l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions après une année très intense. Selon les informations de L’Equipe, Jorge Sampaoli pourrait prolonger son contrat avec Marseille, après le départ officiel en vacances, à savoir la semaine prochaine. Cette prolongation viendrait récompenser l’excellente saison réalisée par les Marseillais

A LIRE AUSSI: Mercato OM: La destination de Kamara connue !

Il a fait un travail extraordinaire — Mattéo Guendouzi

A LIRE AUSSI: OM: Zidane heureux de la qualification directe en Ligue des Champions !

Faut-il prolonger Jorge Sampaoli ? Qu’en pensez vous ? — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 23, 2022

Homme fort du onze de Jorge Sampaoli, Mattéo Guendouzi a réalisé une saison époustouflante pour sa première année sous le maillot olympien. A son arrivée, certains doutaient de son caractère mais c’est bien grâce à cela que la fusion entre le numéro 6 marseillais et les supporters est si forte. L’international français a une hargne en lui, une grinta, un besoin de mouiller le maillot qui lui a valu d’être le chouchou du Vélodrome tout au long de la saison.

“Si on termine à cette place, c’est notamment grâce à lui […] Il a fait un travail extraordinaire, il faut le féliciter lui et ses adjoints car ils ont beaucoup bossé. On a tellement progressé, tous les joueurs. Certains sont devenus des internationaux chez les A, que ce soit avec l’équipe de France ou avec d’autres sélections. […] C’est une magnifique équipe, très jeune, il ne faut pas l’oublier. L’année prochaine, on sera encore meilleurs.” Mattéo Guendouzi – Zone Mixte (21/05/2022)

« Beaucoup d’émotions aujourd’hui ! Je suis très content pour les joueurs qui ont fait une très grande année pour moi ! Je les remercie. Je les ai simplement remercié après le match pour l’année. Et comment ils ont obtenu la qualification directe pour une équipe jeune. Ces joueurs ont supporté une saison très longue. Mon objectif étaient d’égaler mes saisons précédentes avec Séville, Santos. C’est une satisfaction personnelle. Et rendre tant de personnes heureuses ! Ce sont des émotions très belles. Une émotion terrible parce que mes deux enfants étaient dans le stade… En réalité depuis que je suis là, on essaye de rendre au club son identité. Et terminer comme ça, chercher à marquer le 5ème. Lirola aurait pu. Je me rends compte qu’il y a but de Lens quand le stade rugit ! Puis je vois Kamara fêter ce moment… Beaucoup de joie ! A l’année prochaine? Oui ! » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (21/05/22)